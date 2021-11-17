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Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı
Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde büyüyerek rekor kırdığını söyledi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:29+0300
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ekonomi
mehmet muş
ekonomi
rekor
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021 yılında ihracatın 211 milyar doları aşmasını öngördüklerini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" dedi.Muş "Yıl sonunda Orta Vadeli Ekonomi Planı hedefimiz olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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mehmet muş, ekonomi, rekor

Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı

12:29 17.11.2021
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde büyüyerek rekor kırdığını söyledi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021 yılında ihracatın 211 milyar doları aşmasını öngördüklerini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" dedi.
Muş "Yıl sonunda Orta Vadeli Ekonomi Planı hedefimiz olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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