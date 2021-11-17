https://tr.sputniknews.com/20211117/ticaret-bakani-mus-turkiye-ekonomisi-birinci-ve-ikinci-ceyrekte-buyuyerek-rekor-kirdi-1050884938.html

Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı

Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı

Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde büyüyerek rekor kırdığını söyledi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-17T12:29+0300

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ekonomi

mehmet muş

ekonomi

rekor

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021 yılında ihracatın 211 milyar doları aşmasını öngördüklerini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" dedi.Muş "Yıl sonunda Orta Vadeli Ekonomi Planı hedefimiz olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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mehmet muş, ekonomi, rekor