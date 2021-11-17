https://tr.sputniknews.com/20211117/tom-holland-ve-zendayali-spider-man-no-way-home-filminden-yeni-fragman-yayinlandi-1050881275.html

Tom Holland ve Zendaya'lı Spider-Man: No Way Home filminden yeni fragman yayınlandı

Tom Holland ve Zendaya'lı Spider-Man: No Way Home filminden yeni fragman yayınlandı

'Spider-Man: No Way Home' filminden yeni fragman yayınlandı. Tom Holland ve Zendaya’nın başrollerinde yer aldığı film 17 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

sinema

fragman

marvel

spider man

spider-man: no way home

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İlk olarak 'Captain America: Civil War’da izleyici karşısına çıkan, Marvel çizgiromanlarının en sevilen kahramanı Spider-Man, 'Homecoming' ile başlayan ve 'Spider-Man: Far From Home' ile devam eden seriyle izleyicinin beğenisini kazanmıştı.Filmloverss'ın aktardığına göre Tom Holland’in başrolünde yer aldığı serinin üçüncü filmi Spider-Man: No Way Home‘da Spider-Man’in kimliğinin ortaya çıkması sonucu Doctor Strange ile işbirliği yapması anlatılıyor.Spider-Man: No Way Home, 2000’lerin başında izlediğimiz Spider-Man serisinde yer alan Doctor Octopus ve Andrew Garfield‘lı Spider-Man filmlerinde yer alan Electro gibi karakterlerin de hikâyede yer alacağının sinyallerini vermişti. Yayınlanan ilk fragmanda Alfred Molina‘nın canlandırdığı Dr. Octopus’un yer almasıyla filmin paralel evrenleri iç içe geçireceği düşünceleri de kanıtlanmıştı.Başrolünde Tom Holland’ın yer aldığı filminin oyuncu kadrosunda serinin diğer filmlerinde de yer alan Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon ve Tony Revolori gibi isimler bulunuyor. Ayrıca kadroya Doctor Strange olarak Benedict Cumberbatch, Electro olarak Jamie Foxx ve 2002 yapımı Spider-Man filminde Dr. Octopus olarak izlediğimiz Alfred Molina ile Jonah Jameson olarak izlediğimiz J.K Simmons da katıldı.Filmin yönetmen koltuğunda serinin ilk iki filminin yönetmeni Jon Watts bulunuyor. Filmin senaryosunu ise Chris McKenna kaleme alıyor. Film izleyiciyle 17 Aralık’ta sinemalarda buluşacak.

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sinema, fragman, marvel, spider man, spider-man: no way home