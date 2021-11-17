https://tr.sputniknews.com/20211117/trafiguranin-ceosu-avrupada-bu-kis-genis-capli-elektrik-kesintileri-olabilir--1050899388.html
Trafigura CEO'su: Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri olabilir
Trafigura CEO'su: Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri olabilir
Emtia ticareti devi Trafigura'nın CEO'su Weir, Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yaptı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:54+0300
2021-11-17T16:54+0300
2021-11-17T16:54+0300
avrupa
rusya
vladimir putin
almanya
gazprom
kuzey akım 2
gaz
ekonomi
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Avrupa'da yaşanan gaz sıkıntısı devam ederken bu sorunun elektrik kesintilerini beraberinde getirebileceği ifade edildi. FT Commodities Asia Summit'te konuşan emtia ticareti devi Trafigura'nın CEO'su Jeremy, Avrupa'daki gaz rezervlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek bundan dolayı Avrupa ülkelerinin bu kış elektrik kesintisi riski altında olduğunu vurguladı. Weir, "Açık konuşursak, şu anda yeterince gazımız yok, kış dönemi için depolama yapmıyoruz. Dolayısıyla, soğuk bir kış olması halinde, Avrupa'da elektrik kesintileri yaşayabileceğimiz konusunda gerçek bir endişe taşıyoruz" ifadelerini kullandı. Gazprom şirketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini artırma talimatını geçen hafta başında yerine getirmeye başlamıştı. Ancak şirket, Aralık ayı için daha düşük boru hattı kapasitesi rezerve etmişti. Bazı Avrupalı vekiller, Gazprom'un bu adımı Almanya'ya Kuzey Akım-2 hattının işletme izni düzenleme sürecini hızlandırmak için baskı aracı olduğunu öne sürmüş, Rus tarafı bu iddiaları yalanlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/almanyanin-duzenleyici-kurumu-kuzey-akim-2nin-onay-surecini-durdurdu-1050855851.html
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avrupa, rusya, vladimir putin, almanya, gazprom, kuzey akım 2, gaz
Trafigura CEO'su: Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri olabilir
Emtia ticareti devi Trafigura'nın CEO'su Weir, Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yaptı.
Avrupa'da yaşanan gaz sıkıntısı devam ederken bu sorunun elektrik kesintilerini beraberinde getirebileceği ifade edildi.
FT Commodities Asia Summit'te konuşan emtia ticareti devi Trafigura'nın CEO'su Jeremy, Avrupa'daki gaz rezervlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek bundan dolayı Avrupa ülkelerinin bu kış elektrik kesintisi riski altında olduğunu vurguladı.
Weir, "Açık konuşursak, şu anda yeterince gazımız yok, kış dönemi için depolama yapmıyoruz. Dolayısıyla, soğuk bir kış olması halinde, Avrupa'da elektrik kesintileri yaşayabileceğimiz konusunda gerçek bir endişe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gazprom şirketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini artırma talimatını geçen hafta başında yerine getirmeye başlamıştı. Ancak şirket, Aralık ayı için daha düşük boru hattı kapasitesi rezerve etmişti.
Bazı Avrupalı vekiller, Gazprom'un bu adımı Almanya'ya Kuzey Akım-2 hattının işletme izni düzenleme sürecini hızlandırmak için baskı aracı olduğunu öne sürmüş, Rus tarafı bu iddiaları yalanlamıştı.