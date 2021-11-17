https://tr.sputniknews.com/20211117/trafiguranin-ceosu-avrupada-bu-kis-genis-capli-elektrik-kesintileri-olabilir--1050899388.html

Trafigura CEO'su: Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri olabilir

Trafigura CEO'su: Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri olabilir

Emtia ticareti devi Trafigura'nın CEO'su Weir, Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yaptı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T16:54+0300

2021-11-17T16:54+0300

2021-11-17T16:54+0300

avrupa

rusya

vladimir putin

almanya

gazprom

kuzey akım 2

gaz

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050899854_0:0:3294:1853_1920x0_80_0_0_0c2bd1494b7ef291ab34eb229d07eb9d.jpg

Avrupa'da yaşanan gaz sıkıntısı devam ederken bu sorunun elektrik kesintilerini beraberinde getirebileceği ifade edildi. FT Commodities Asia Summit'te konuşan emtia ticareti devi Trafigura'nın CEO'su Jeremy, Avrupa'daki gaz rezervlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek bundan dolayı Avrupa ülkelerinin bu kış elektrik kesintisi riski altında olduğunu vurguladı. Weir, "Açık konuşursak, şu anda yeterince gazımız yok, kış dönemi için depolama yapmıyoruz. Dolayısıyla, soğuk bir kış olması halinde, Avrupa'da elektrik kesintileri yaşayabileceğimiz konusunda gerçek bir endişe taşıyoruz" ifadelerini kullandı. Gazprom şirketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini artırma talimatını geçen hafta başında yerine getirmeye başlamıştı. Ancak şirket, Aralık ayı için daha düşük boru hattı kapasitesi rezerve etmişti. Bazı Avrupalı vekiller, Gazprom'un bu adımı Almanya'ya Kuzey Akım-2 hattının işletme izni düzenleme sürecini hızlandırmak için baskı aracı olduğunu öne sürmüş, Rus tarafı bu iddiaları yalanlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/almanyanin-duzenleyici-kurumu-kuzey-akim-2nin-onay-surecini-durdurdu-1050855851.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, rusya, vladimir putin, almanya, gazprom, kuzey akım 2, gaz