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Tramvaya çarpmamak için motosikletiyle takla attı
Tramvaya çarpmamak için motosikletiyle takla attı
Kocaeli’de tramvaya çarpmamak için aniden manevra yapan motosiklet sürücüsü takla atarak yaralandı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:23+0300
2021-11-17T12:23+0300
2021-11-17T12:26+0300
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kocaeli
tramvay
kaza
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Y.Y idaresindeki motosiklet, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın geldiğini fark etti.Tramvayla çarpışmamak için ani manevra yapan sürücü, motosikletiyle beraber takla atarak yere yığıldı.Olayı görenler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211106/yavru-kediyi-ezmemek-icin-manevra-yapinca-surdugu-arac-manavin-duvarina-carparak-takla-atti-1050542532.html
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Tramvaya çarpmamak için motosikletiyle takla attı 12:23 17.11.2021 (güncellendi: 12:26 17.11.2021)
Kocaeli’de tramvaya çarpmamak için aniden manevra yapan motosiklet sürücüsü takla atarak yaralandı.
Y.Y idaresindeki
motosiklet, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın geldiğini fark etti.
Tramvayla çarpışmamak için
ani manevra yapan sürücü, motosikletiyle beraber takla atarak yere yığıldı.
Olayı görenler tarafından yapılan
ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.