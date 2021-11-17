https://tr.sputniknews.com/20211117/tramvaya-carpmamak-icin-motosikletiyle-takla-atti-1050884459.html

Tramvaya çarpmamak için motosikletiyle takla attı

Tramvaya çarpmamak için motosikletiyle takla attı

Kocaeli’de tramvaya çarpmamak için aniden manevra yapan motosiklet sürücüsü takla atarak yaralandı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kocaeli

tramvay

kaza

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Y.Y idaresindeki motosiklet, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın geldiğini fark etti.Tramvayla çarpışmamak için ani manevra yapan sürücü, motosikletiyle beraber takla atarak yere yığıldı.Olayı görenler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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kocaeli, tramvay, kaza