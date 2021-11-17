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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret gündemiyle toplandı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret gündemiyle toplandı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:33+0300
2021-11-17T13:33+0300
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın çağrısı üzerine üç büyük işçi konfederasyonunun başkanları, asgari ücret gündemiyle Türk-İş Genel Merkezi'nde toplantı düzenledi.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türk-İş Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın katılımıyla basına kapalı gerçekleşen toplantıda genel başkanlar, 2022'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüşerek bu süreçte temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı.Görüşmeler Aralık'ta başlayacakAsgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret gündemiyle toplandı

13:33 17.11.2021
© AATürk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret gündemiyle toplandı - 2021
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret gündemiyle toplandı - 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın çağrısı üzerine üç büyük işçi konfederasyonunun başkanları, asgari ücret gündemiyle Türk-İş Genel Merkezi'nde toplantı düzenledi.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türk-İş Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın katılımıyla basına kapalı gerçekleşen toplantıda genel başkanlar, 2022'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüşerek bu süreçte temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı.

Görüşmeler Aralık'ta başlayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.
İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
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