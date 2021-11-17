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Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T19:59+0300
2021-11-17T20:25+0300
koronavirüs
türkiye
vaka sayısı
artış
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 543 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,12 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 883 bin 70 doza yükseldi.18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.'Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin, yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım" ifadelerini kullandı.
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türkiye, vaka sayısı, artış, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı

19:59 17.11.2021 (güncellendi: 20:25 17.11.2021)
© AATürkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 543 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,12 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 883 bin 70 doza yükseldi.
18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
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Dün, 22:45

'Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin, yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım" ifadelerini kullandı.
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