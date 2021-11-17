https://tr.sputniknews.com/20211117/uzmanlar-duzce-depremini-degerlendirdi-turkiyenin-deprem-ussu-oldugunu-hatirlatan-bir-sarsinti-1050900280.html

Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: 'Türkiye'nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı'

Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: 'Türkiye'nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre saat 15.40'ta Düzce Merkez'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar, söz konusu depremin büyük... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T17:00+0300

2021-11-17T17:00+0300

2021-11-17T18:04+0300

türkiye

afad

düzce

deprem

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AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. CNN Turk'te yer alan habere göre, sarsıntı İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.Selim, “Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı’na paralel olarak uzanan aktif bir faydır. Meydana gelen bu deprem 12 Kasım 1999 depremini meydana getiren Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz” diye konuştu.CNN Türk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz bir gerçek karşısında hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Kocaeli Öğretim Görevlisi Prof. Şerif Barış da canlı yayında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı. Biz hep aynı şeyleri söylüyoruz... Orta büyüklükte bu depremlerin olması normal. Fayın daha büyük bir deprem üretecek potansiyeli yok. Bu tür depremlerle insanların çok fazla tedirgin olmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri lazım. Bizim deprem öncesinde ev ve iş yerlerinde deprem öncesi ve sonrasında yapılacakları anlatmamız lazım. Bana göre bu normal bir deprem. Küçük artçılar sürebilir, İstanbul'u tetiklemez." ifadelerine yer verdi.Gazi Üniversitesi Öretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bolu-Gerede 1944 7.4 deprem yaşamış bir bölge. 1999'da hemen batısında oldu. Arada çok büyük bir deprem beklemeyiz. Kuzey Anadolu Fayı Düzce-Kaynaşlı arasında kırıldı. Depremin daha büyüğü doğuya doğru beklenebilir" dedi.Depreme ilişkin olarak Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu.Görür, "Düzce-Çilimli civarında KAF’ın kuzey kolu üzerinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem muhtemelen zon içerisinde, 12 Kasım 1999’da kırılmamış olan küçük bir fay parçası tarafından üretildi. Endişe edilecek bir durum yok zira buradaki enerji 12 Kasım depreminde boşalmıştı" dedi.Görür şöyle devam etti:"Bazı arkadaşlarım soruyorlar, Düzce’de deprem olmuştu, niçin şimdi deprem oluyor diye. Arkadaşlar, bir fay kırılıp deprem üretirse biriktirdiği stresin tümünü boşaltmayıp kendi uzantısı veya yakın çevresine transfer edebilir veya fayda kırılmamış yerler kalabilir. Bu noktalar da zamanla kırılıp daha küçük depremler oluşturabilir. Düzce’de böyle bir durum oldu. Ancak, 12 Kasım depremini üreten fay zonu daha uzun zaman 12 Kasım büyüklüğünde bir deprem üretemez"

https://tr.sputniknews.com/20211117/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1050895717.html

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