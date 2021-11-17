https://tr.sputniknews.com/20211117/yol-kenarinda-basibos-gezen-bengal-kaplani-gorenleri-sasirtti-1050876206.html

Yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı

Yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı

Meksika’nın Tapalpa kentinde yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı araç sürücülerini şaşırttı. Endişeye kapılan bazı sürücüler, çevrede bulunan diğer... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T03:43+0300

2021-11-17T03:43+0300

2021-11-17T03:43+0300

yaşam

meksika

jalisco

bengal kaplanı

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Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde yol kenarında başıboş bir şekilde gezen Bengal kaplanı görüldü. Yoldan geçen sürücüler kaplanı görünce neye uğradıklarını şaşırırken, o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı. Bazı sürücüler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çevrede bulunan diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken, kaplanın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.Adını Hindistan’daki Bengal bölgesinden alan Bengal kaplanı, Meksika'da resmi makamlardan gerekli izinler alınarak evcil hayvan olarak beslenebiliyor. Bengal kaplanları Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere en çok Myanmar, Nepal, Bhutan'da görülüyor.

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meksika, jalisco, bengal kaplanı