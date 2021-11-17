https://tr.sputniknews.com/20211117/zorunlu-deprem-sigortasi-teminat-ucretleri-artti-1050878566.html

Zorunlu deprem sigortası teminat ücretleri arttı

Zorunlu deprem sigortası teminat ücretleri arttı

Zorunlu Deprem Sigortası için azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T09:22+0300

2021-11-17T09:22+0300

2021-11-17T09:22+0300

türkiye

dask

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

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Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.Betonarme için sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1.508 TL’ye çıkartılırken diğer yapılar için 1.040 TL’ye çıkarıldı.Yapılan düzenleme ile asgari prim risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla "75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den; 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz" olarak değiştirildi.

türkiye

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dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)