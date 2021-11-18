Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/2020de-suctan-elde-edilen-936-milyon-liraya-el-konuldu-1050923877.html
2020'de suçtan elde edilen 936 milyon liraya el konuldu
2020'de suçtan elde edilen 936 milyon liraya el konuldu
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 464 operasyonda şüphelilerin suçtan elde ettikleri belirlenen 936 milyon 307 bin 928 lira ile 451 araca el konuldu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:12+0300
2021-11-18T13:19+0300
yolsuzluk
suç
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
mali
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104057/33/1040573352_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_62a868fecbc9ba17a6fa4b1f9fe58d23.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) birimlerince mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl gerçekleştirilen 6 bin 116 operasyonda haklarında işlem yapılan 17 bin 609 şüpheliden 1065'i tutuklandı.Anadolu Ajansı’nın (AA), KOM verilerinden derlediği bilgiye göre, ihale yolsuzluğu, para ve belge sahteciliği, vergi kaçakçılığı, tefecilik ile nitelikli dolandırıcılık suçlarının faillerini yakalamak amacıyla geçen yıl 357'si planlı olmak üzere 6 bin 116 operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 bin 609 şüpheliden 1065'i tutuklandı.6 bin 950 operasyonda, 22 bin 422 şüphelinin gözaltına alındığı 2019 yılı ile mukayese edildiğinde operasyon sayısı yüzde 12, şüpheli sayısı yüzde 21, tutuklu sayısı ise yüzde 10 azaldı.Yolsuzluk suçları: İhaleye fesat karıştırma, kamu kurumu dolandırıcılığıEkiplerin çalışması sonucu geçen yıl yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 111'i planlı olmak üzere 617 operasyonda gözaltına alınan 4 bin 569 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Operasyonların 284'ü kamu kurumu dolandırıcılığı, 13'ü edimin ifasına fesat karıştırma, 16'sı irtikap, 81'i ihaleye fesat karıştırma, 82'si zimmet, 79'u rüşvet ve 284'ü de diğer yolsuzluk suçlarına karşı düzenlendi.Yolsuzluk suçlarına yönelik planlı operasyonlarda aralarında 267 kamu görevlisinin de yer aldığı 1722 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü tutuklandı.Geçen yıl KOM birimlerince sosyal güvenlik ve sağlık alanında 37, yerel yönetimler ile adli hizmetlerde 19'ar, eğitimde 3 diğer sektörlerdeki zimmet ve usulsüzlüklerle ilgili ise 30 planlı operasyon düzenlendi.Sahtecilik suçları: 3 darphane deşifre edildiKOM ekiplerinin, geçen yıl parada sahtecilik kapsamında düzenlediği 805 operasyonda 1320 şüpheli yakalandı.1 milyon 296 bin 224 dolar, 21 bin 356 lira ile 293 sahte euronun ele geçirildiği operasyonlarda sahte para basımı yapılan 5 matbaa ile 3 darphane deşifre edildi.Sahte dolar basan kalpazanların ilk tercihi 100 dolarlık banknotlar olurken, sahte euro yakalamalarında 50 ve 100'lük banknotların tercih edildiği belirlendi.Belgede sahtecilik suçlarına yönelik yapılan 10'u planlı 2 bin 52 operasyonda 5 bin 53 şüpheli gözaltına alınırken, vergi kaçakçılarına karşı düzenlenen 672 operasyonda 936 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Geçen yıl 39'u planlı 547 nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 bin 474, 1156 tefecilik suçuna karşı düzenlenen operasyonda ise 2 bin 814 şüpheli yakalandı.Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 464 operasyonda şüphelilerin suçtan elde ettikleri belirlenen 936 milyon 307 bin 928 lira ile 451 araca el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211105/tuike-gore-cezaevlerinin-yuzde-96si-erkek-suc-haberlerinde-kadin-cinayetleri-ilk-sirada-1050518478.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104057/33/1040573352_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2ea77e214bbbbbee5e3ff68269ea8767.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yolsuzluk, suç, emniyet genel müdürlüğü (egm), mali

2020'de suçtan elde edilen 936 milyon liraya el konuldu

13:12 18.11.2021 (güncellendi: 13:19 18.11.2021)
© AATürk Lirası, TL
Türk Lirası, TL - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
Abone ol
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 464 operasyonda şüphelilerin suçtan elde ettikleri belirlenen 936 milyon 307 bin 928 lira ile 451 araca el konuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) birimlerince mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl gerçekleştirilen 6 bin 116 operasyonda haklarında işlem yapılan 17 bin 609 şüpheliden 1065'i tutuklandı.
Anadolu Ajansı’nın (AA), KOM verilerinden derlediği bilgiye göre, ihale yolsuzluğu, para ve belge sahteciliği, vergi kaçakçılığı, tefecilik ile nitelikli dolandırıcılık suçlarının faillerini yakalamak amacıyla geçen yıl 357'si planlı olmak üzere 6 bin 116 operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 bin 609 şüpheliden 1065'i tutuklandı.
6 bin 950 operasyonda, 22 bin 422 şüphelinin gözaltına alındığı 2019 yılı ile mukayese edildiğinde operasyon sayısı yüzde 12, şüpheli sayısı yüzde 21, tutuklu sayısı ise yüzde 10 azaldı.

Yolsuzluk suçları: İhaleye fesat karıştırma, kamu kurumu dolandırıcılığı

Ekiplerin çalışması sonucu geçen yıl yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 111'i planlı olmak üzere 617 operasyonda gözaltına alınan 4 bin 569 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonların 284'ü kamu kurumu dolandırıcılığı, 13'ü edimin ifasına fesat karıştırma, 16'sı irtikap, 81'i ihaleye fesat karıştırma, 82'si zimmet, 79'u rüşvet ve 284'ü de diğer yolsuzluk suçlarına karşı düzenlendi.
Yolsuzluk suçlarına yönelik planlı operasyonlarda aralarında 267 kamu görevlisinin de yer aldığı 1722 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü tutuklandı.
Geçen yıl KOM birimlerince sosyal güvenlik ve sağlık alanında 37, yerel yönetimler ile adli hizmetlerde 19'ar, eğitimde 3 diğer sektörlerdeki zimmet ve usulsüzlüklerle ilgili ise 30 planlı operasyon düzenlendi.

Sahtecilik suçları: 3 darphane deşifre edildi

KOM ekiplerinin, geçen yıl parada sahtecilik kapsamında düzenlediği 805 operasyonda 1320 şüpheli yakalandı.
1 milyon 296 bin 224 dolar, 21 bin 356 lira ile 293 sahte euronun ele geçirildiği operasyonlarda sahte para basımı yapılan 5 matbaa ile 3 darphane deşifre edildi.
Sahte dolar basan kalpazanların ilk tercihi 100 dolarlık banknotlar olurken, sahte euro yakalamalarında 50 ve 100'lük banknotların tercih edildiği belirlendi.
Belgede sahtecilik suçlarına yönelik yapılan 10'u planlı 2 bin 52 operasyonda 5 bin 53 şüpheli gözaltına alınırken, vergi kaçakçılarına karşı düzenlenen 672 operasyonda 936 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Geçen yıl 39'u planlı 547 nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 bin 474, 1156 tefecilik suçuna karşı düzenlenen operasyonda ise 2 bin 814 şüpheli yakalandı.
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 464 operasyonda şüphelilerin suçtan elde ettikleri belirlenen 936 milyon 307 bin 928 lira ile 451 araca el konuldu.
Cezaevi, hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
TÜRKİYE
TÜİK'e göre cezaevlerinin yüzde 96'sı erkek: Suç haberlerinde kadın cinayetleri ilk sırada
5 Kasım, 16:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:18TFF'ye futbol maçlarında çevrimiçi 'korsan yayınları' engelleme yetkisi veriliyor
14:14Nusret'e ırkçılık ve cinsiyetçilik gerekçesiyle dava: Türklerden daha az maaş, daha açık kıyafet
14:09Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
14:06Yunanistan'da metro ve tramvay çalışanları 24 saatlik greve gitti
14:06Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
14:04ABD'li uzman: Ukrayna, Kırım'ı ancak Rusya'nın ağır bir askeri yenilgi alması halinde geri alabilir
13:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
13:51Heybeliada’da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası
13:49İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor
13:38Oğuzhan Uğur’a silah çektiler
13:31Kaçak avcı tuzağının hortumundan yakaladığı yavru Sumatra fili tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı
13:30Boji'nin artık İstanbulkart’ı var
13:308 yıl kalp nakli için bekleyen Emirhan Taçyıldız, doğum gününde yaşamını yitirdi
13:27FETÖ firarisi emniyet müdürü yakalandı
13:24Belavia, bazı ülkelerin vatandaşlarını Özbekistan'dan Belarus'a taşımayı durdurdu
13:19Fox News'te 'You' anlaşmazlığı
13:19Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
13:18Starship'in ilk yörünge uçuşu için hedef Ocak 2022
13:122020'de suçtan elde edilen 936 milyon liraya el konuldu
13:11Döviz bürosu sahipleri, kimlik tespiti zorunluluğu getiren düzenlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor