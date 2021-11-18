https://tr.sputniknews.com/20211118/3-kisinin-olumune-neden-olan-sahte-ickiyi-satan-supheli-adliyede-1050940910.html

3 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyi satan şüpheli adliyede

3 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyi satan şüpheli adliyede

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içkiyi sattığı belirtilen Muzaffer Güçer, hastanedeki tedavisinin ardından... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T20:32+0300

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2021-11-18T20:32+0300

türkiye

operasyon

afyonkarahisar

sahte içki

ölüm

içki

adliye

kaçak içki

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Bolvadin'de yaşayan 51 yaşındaki Muharrem Sınık, Muzaffer Güçer ve Hasan Hüseyin K. ile Çobanlar ilçesinde yaşayan Hüseyin D., temin ettikleri sahte içkileri tükettikten sonra rahatsızlanınca 16 Kasım'da hastaneye başvurdu. Alkol zehirlenmesinden komaya giren ve görme yetisini kaybeden Sınık, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 14 ve 15 Kasım'da evlerinde ölü bulunan Ercan Üstündağ ile Basri Çamlı'nın da alkolden zehirlendiği değerlendirilerek, soruşturma genişletildi.Sahte içki zehirlenmesi nedeniyle Afyonkarahisar ve Bolvadin'deki hastanelerde tedavileri tamamlanan Muzaffer Güçer, Hüseyin D. ve Hasan Hüseyin K., taburcu edildi. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyi sattığı belirtilen Muzaffer Güçer'i taburcu edilmesinin ardından gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Adliyesi'ne sevk edildi.

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operasyon, afyonkarahisar, sahte içki, ölüm, içki, adliye, kaçak içki