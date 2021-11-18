https://tr.sputniknews.com/20211118/8-yil-kalp-nakli-icin-bekleyen-emirhan-tacyildiz-dogum-gununde-yasamini-yitirdi--1050925157.html

8 yıl kalp nakli için bekleyen Emirhan Taçyıldız, doğum gününde yaşamını yitirdi

8 yıl kalp nakli için bekleyen Emirhan Taçyıldız, doğum gününde yaşamını yitirdi

Kalp nakli için bekleyenler arasında Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız, doğum günü öncesi hastane odasından Türkiye'ye seslenip "Ben olsam ben... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T13:30+0300

2021-11-18T13:30+0300

2021-11-18T13:31+0300

türkiye

hastane

kalp

çocuk

ölüm

organ bağışı

organ

organ nakli

hastalık

can kaybı

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Doğuştan kalp hastası olan, 8 yıldır organ bekleme listesinde kalp nakli için bekleyen ve iki haftadır da ‘acil’ listesinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız, 13’ncü doğum gününde yaşamını yitirdi.Emirhan Taçyıldız, Gaziosmanpaşa’da bulunan Paşaçayırı Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Sesini duyurmaya çalışan Emirhan’ın annesi Emine Taçyıldız, gözyaşları içinde organ bağışı çağrısında bulunmuş, “Ne olur bağış yapın, oğluma hayat olun” demişti. Doğuştan kalp hastasıydıMusa ve Emine Taçyıldız çiftinin dört oğlundan en büyüğü olan Emirhan Taçyıldız, doğuştan kalp hastasıydı. Nadir görülen iki kalp hastalığını birden taşıyordu. Bir haftalık bebekken ‘restriktif kardiyomiyopati’ teşhisi alan talihsiz çocuğun durumuna ‘süngerimsi kalp hastalığı’ da eşlik ediyordu. Her iki kalp kası hastalığı da Emirhan’ın kan pompalayan kalp boşluklarının düzgün şekilde gevşeyememesi nedeniyle, vücuduna yeterince kan pompalanamamasına yol açıyordu.Hayatı hastanelerde geçen Emirhan, geçtiğimiz hafta kalbinde oluşan pıhtılar nedeniyle acilen yoğun bakıma alınmış, tedavisinden sonra nakil ameliyatını olana kadar hastanede gözetim altında tutulmak üzere servise yatırılmıştı. Durumu çok riskli olduğu için evine de taburcu edilemeyen talihsiz çocuk, 13’ncü doğum gününden iki gün önce basın aracılığı ile sesini tüm Türkiye’ye duyurmuş ve organ bağışı çağrısında bulunmuştu.Ancak Emirhan’ın kalbi hastalıklarının yüküne daha fazla dayanamadı ve tedavi gördüğü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 16 Kasım’da, tam da doğum gününde yaşamını yitirdi. Emirhan, Gaziosmanpaşa’da bulunan Paşaçayırı Camii’nde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazı ardından Emirhan’ın cenazesi Boğazköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.Cenaze törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Emirhan’ın annesi Emine Taçyıldız, babası Musa Taçyıldız, kardeşleri ve akrabaları katıldı.'Bütün aile organlarımızı bağışlama kararı aldık'Cenaze namazı sonrası konuşan Emirhan’ın amcası Ahmet Taçyıldız, “Bu haberi yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Keşke organ bağışı Türkiye genelinde herkeste olsa, insanlar bağışladıkları organları insanlarda nasıl hayat bulduğunu görebilseler. Bizlerde Taçyıldız ailesi olarak Emirhan’ın ölümü sonrası bütün organlarımızı bağışlama kararı aldık. İnşallah bütün insanlarımız bunu yapar” dedi.Emirhan’ın diğer bir amcası Arif Taçyıldız ise “Emirhan’a nakil yetişmedi. Dün Emirhan’ın doğum günüydü. Büyük bir acı yaşıyoruz. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Emirhan’ın son isteği normal çocuklar gibi koşup oynamak ve gondola binmekti” diye konuştu.

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hastane, kalp, çocuk, ölüm, organ bağışı, organ, organ nakli, hastalık, can kaybı, emirhan taçyıldız