https://tr.sputniknews.com/20211118/8-yil-sonra-ilk-israil-basbakani-cumhurbaskani-erdogani-telefonla-aradi-1050943655.html

8 yıl sonra ilk: İsrail Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı

8 yıl sonra ilk: İsrail Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı

İsrail Başbakanı Bennett’in, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çiftin serbest bırakılmasındaki... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T23:01+0300

2021-11-18T23:01+0300

2021-11-18T23:01+0300

politika

recep tayyip erdoğan

israil

türkiye

naftali bennett

görüşme

telefon

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İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Naftali Bennet’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Başbakan Bennet, Natali ve Mordi Oknin çiftinin İsrail’e geri dönmesindeki kişisel katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti” ifadesine yer verildi.Bu görüşmenin, son 8 yılda İsrail ve Türkiye liderleri arasında gerçekleşen ilk temasın olduğu kaydedildi.Türk makamlarının her düzeydeki eylemlerinden dolayı şükranlarını dile getiren Bennet’in, söz konusunun insani durum olduğunu söylediği ve bu krizde etkili ve kriz durumunda etkin ve sessiz çalışan ülkeler arasındaki iletişim kanallarını takdir ettiği aktarıldı.

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recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, naftali bennett, görüşme, telefon