8 yıl sonra ilk: İsrail Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Naftali Bennet’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Başbakan Bennet, Natali ve Mordi Oknin çiftinin İsrail’e geri dönmesindeki kişisel katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti” ifadesine yer verildi.Bu görüşmenin, son 8 yılda İsrail ve Türkiye liderleri arasında gerçekleşen ilk temasın olduğu kaydedildi.Türk makamlarının her düzeydeki eylemlerinden dolayı şükranlarını dile getiren Bennet’in, söz konusunun insani durum olduğunu söylediği ve bu krizde etkili ve kriz durumunda etkin ve sessiz çalışan ülkeler arasındaki iletişim kanallarını takdir ettiği aktarıldı.
İsrail Başbakanı Bennett’in, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çiftin serbest bırakılmasındaki katkısından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Naftali Bennet’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Başbakan Bennet, Natali ve Mordi Oknin çiftinin İsrail’e geri dönmesindeki kişisel katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti” ifadesine yer verildi.
Bu görüşmenin, son 8 yılda İsrail ve Türkiye liderleri arasında gerçekleşen ilk temasın olduğu kaydedildi.
Türk makamlarının her düzeydeki eylemlerinden dolayı şükranlarını dile getiren Bennet’in, söz konusunun insani durum olduğunu söylediği ve bu krizde etkili ve kriz durumunda etkin ve sessiz çalışan ülkeler arasındaki iletişim kanallarını takdir ettiği aktarıldı.