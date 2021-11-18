AA: PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi.Güvenlik kaynakları, operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını dile getirdi.Abdullah Öcalan’ın “kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi” olarak tanımladığı Kaytan’ın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğü ve defin işlemini yapan PKK’lıların infaz edildiği iddia edildi.
PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynakları, operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını dile getirdi.
Abdullah Öcalan’ın “kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi” olarak tanımladığı Kaytan’ın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğü ve defin işlemini yapan PKK’lıların infaz edildiği iddia edildi.