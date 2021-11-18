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AA: PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü
AA: PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü
PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T12:18+0300
2021-11-18T12:21+0300
türkiye
pkk
mit
abdullah öcalan
ölüm
infaz
ali haydar kaytan
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi.Güvenlik kaynakları, operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını dile getirdi.Abdullah Öcalan’ın “kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi” olarak tanımladığı Kaytan’ın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğü ve defin işlemini yapan PKK’lıların infaz edildiği iddia edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210806/ocalanin-8-avukati-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1045181707.html
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pkk, mit, abdullah öcalan, ölüm, infaz, ali haydar kaytan

AA: PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü

12:18 18.11.2021 (güncellendi: 12:21 18.11.2021)
© AAAli Haydar Kaytan
Ali Haydar Kaytan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynakları, operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını dile getirdi.
Abdullah Öcalan’ın kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi olarak tanımladığı Kaytan’ın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğü ve defin işlemini yapan PKK’lıların infaz edildiği iddia edildi.
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2021
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