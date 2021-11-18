https://tr.sputniknews.com/20211118/aa-pkknin-kurucularindan-fuat-kod-adli-ali-haydar-kaytan-olduruldu-1050921355.html

AA: PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü

AA: PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü

PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T12:18+0300

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türkiye

pkk

mit

abdullah öcalan

ölüm

infaz

ali haydar kaytan

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi.Güvenlik kaynakları, operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını dile getirdi.Abdullah Öcalan’ın “kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi” olarak tanımladığı Kaytan’ın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğü ve defin işlemini yapan PKK’lıların infaz edildiği iddia edildi.

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pkk, mit, abdullah öcalan, ölüm, infaz, ali haydar kaytan