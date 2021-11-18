https://tr.sputniknews.com/20211118/ab-seyahat-listesini-guncelledi--1050931229.html

AB, seyahat listesini güncelledi

AB, seyahat listesini güncelledi

AB koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Endonezya'yı ekledi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T15:47+0300

2021-11-18T15:47+0300

2021-11-18T15:47+0300

ab

koronavirüs

seyahat

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi. Son güncellemeyle AB ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Endonezya, Ürdün, Kuveyt, Namibya, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay ve Tayvan’a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek. AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek. Güncellemeyle listeye Endonezya ilave edilmiş oldu. AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211116/ab-ulkelerine-seyahatlerde-7-euro-odeme-zorunlulugu-geliyor-1050851311.html

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ab, koronavirüs, seyahat