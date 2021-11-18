Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/abd-yonetiminin-duzenledigi-petrol-ve-dogal-gaz-ihalesi-cevrecilerin-tepkisini-cekti-1050943214.html
ABD yönetiminin düzenlediği petrol ve doğal gaz ihalesi çevrecilerin tepkisini çekti
ABD yönetiminin düzenlediği petrol ve doğal gaz ihalesi çevrecilerin tepkisini çekti
ABD yönetiminin, İskoçya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi 26. Taraflar Konferansı'ndan (COP26) günler sonra Meksika Körfezi'nde tarihinin en büyük... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T22:48+0300
2021-11-18T22:48+0300
dünya
çevre
abd
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102828/45/1028284588_0:197:3500:2166_1920x0_80_0_0_cf097a6d82f4910aa253da995d91d239.jpg
ABD İçişleri Bakanlığı, Meksika Körfezi'ndeki petrol sahalarının neredeyse tamamını içeren, ülke tarihindeki en büyük petrol ve gaz ihalesini düzenledi.Yaklaşık 352 bin kilometrekare (80 milyon akre) alanın kiralanması için düzenlenen ihalede, enerji şirketleri Shell, BP, Chevron ve ExxonMobil'in yaklaşık 7000 kilometrekarelik (1,4 milyon akre) alandaki 308 petrol ve doğal gaz sahası için toplam 192 milyon dolara yakın teklif sunduğu açıklandı.Böylece, 2019'da düzenlenen bir önceki ihalede 233 dolar olan akre başına fiyat, bu ihalede 112 dolara düşerken, yönetimin teklifleri kabul etmek ya da reddetmek için 90 gün süresi bulunduğu öğrenildi.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu ilk petrol ihalesini, geçen haftalarda İskoçya'da gerçekleştirilen COP26'dan hemen sonra düzenlemesi dikkati çekti.İhale, "Biden'ın kamu alanlarını yeni petrol ve doğal gaz kiralamalarına kapatacağı sözünden vazgeçtiği" şeklinde yorumlandı.31 Ağustos'ta ihale kararı mahkemeye taşınacakÇevre hukuku üzerine çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Earthjustice, 31 Ağustos'ta ihale kararını mahkemeye taşıdıklarını belirterek, söz konusu ihalenin hem yönetimin karbon emisyonunu azaltma hedefine hem de yasalara aykırı olduğunu ifade etti.Kuruluş, ihale sonucu imzalanan anlaşmaların devreye girmeye başlayacağı 1 Ocak 2022'den önce mahkemeden sonuç almayı beklediklerini bildirdi.'Biden yönetimi, Meksika Körfezi'nde dev bir karbon bombasının fitilini ateşledi'Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, söz konusu ihalenin atmosfere 516 milyon ton sera gazı salınmasına yol açabileceğini, bunun 130 termik santrale ya da 112 milyon motorlu araca denk geldiğini belirtti.Merkezin yetkililerinden Kristen Monsell, "Biden yönetimi, Meksika Körfezi'nde dev bir karbon bombasının fitilini ateşledi." değerlendirmesinde bulundu."İklim zirvesi sonrasında daha tehlikeli ve iki yüzlü bir davranış düşünemiyorum." ifadesini kullanan Monsell, bu adımın kaçınılmaz olarak yeni petrol sızıntılarına ve kirliliğe yol açacağını vurguladı.Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Raul M. Grijalva ise "Bu yönetim, İskoçya'ya gidip tüm dünyaya Amerika'nın iklimle mücadele konusunda liderliğe geri döndüğünü açıkladı. Şimdi de Meksika Körfezi'nde 80 milyon akre alanı fosil yakıt üreten şirketlere veriyor." dedi.Yönetim, gelecek yıl Wyoming, Colorado ve Montana'daki sahaları da ihaleye açmaya hazırlanıyor.Başkan Biden, ABD'nin 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 düşürmeyi, 2050'de de net olarak sıfırlamayı hedeflediğini açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102828/45/1028284588_174:0:3326:2364_1920x0_80_0_0_bfeb32dd8d1f7c592158fa47e70e57cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, abd, joe biden

ABD yönetiminin düzenlediği petrol ve doğal gaz ihalesi çevrecilerin tepkisini çekti

22:48 18.11.2021
© REUTERS / Joshua RobertsABD iklim gösteri
ABD iklim gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
Abone ol
ABD yönetiminin, İskoçya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi 26. Taraflar Konferansı'ndan (COP26) günler sonra Meksika Körfezi'nde tarihinin en büyük petrol ve doğal gaz ihalesini düzenlemesi tepkilere yol açtı.
ABD İçişleri Bakanlığı, Meksika Körfezi'ndeki petrol sahalarının neredeyse tamamını içeren, ülke tarihindeki en büyük petrol ve gaz ihalesini düzenledi.
Yaklaşık 352 bin kilometrekare (80 milyon akre) alanın kiralanması için düzenlenen ihalede, enerji şirketleri Shell, BP, Chevron ve ExxonMobil'in yaklaşık 7000 kilometrekarelik (1,4 milyon akre) alandaki 308 petrol ve doğal gaz sahası için toplam 192 milyon dolara yakın teklif sunduğu açıklandı.
Böylece, 2019'da düzenlenen bir önceki ihalede 233 dolar olan akre başına fiyat, bu ihalede 112 dolara düşerken, yönetimin teklifleri kabul etmek ya da reddetmek için 90 gün süresi bulunduğu öğrenildi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu ilk petrol ihalesini, geçen haftalarda İskoçya'da gerçekleştirilen COP26'dan hemen sonra düzenlemesi dikkati çekti.
İhale, "Biden'ın kamu alanlarını yeni petrol ve doğal gaz kiralamalarına kapatacağı sözünden vazgeçtiği" şeklinde yorumlandı.

31 Ağustos'ta ihale kararı mahkemeye taşınacak

Çevre hukuku üzerine çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Earthjustice, 31 Ağustos'ta ihale kararını mahkemeye taşıdıklarını belirterek, söz konusu ihalenin hem yönetimin karbon emisyonunu azaltma hedefine hem de yasalara aykırı olduğunu ifade etti.
Kuruluş, ihale sonucu imzalanan anlaşmaların devreye girmeye başlayacağı 1 Ocak 2022'den önce mahkemeden sonuç almayı beklediklerini bildirdi.

'Biden yönetimi, Meksika Körfezi'nde dev bir karbon bombasının fitilini ateşledi'

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, söz konusu ihalenin atmosfere 516 milyon ton sera gazı salınmasına yol açabileceğini, bunun 130 termik santrale ya da 112 milyon motorlu araca denk geldiğini belirtti.
Merkezin yetkililerinden Kristen Monsell, "Biden yönetimi, Meksika Körfezi'nde dev bir karbon bombasının fitilini ateşledi." değerlendirmesinde bulundu.
"İklim zirvesi sonrasında daha tehlikeli ve iki yüzlü bir davranış düşünemiyorum." ifadesini kullanan Monsell, bu adımın kaçınılmaz olarak yeni petrol sızıntılarına ve kirliliğe yol açacağını vurguladı.
Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Raul M. Grijalva ise "Bu yönetim, İskoçya'ya gidip tüm dünyaya Amerika'nın iklimle mücadele konusunda liderliğe geri döndüğünü açıkladı. Şimdi de Meksika Körfezi'nde 80 milyon akre alanı fosil yakıt üreten şirketlere veriyor." dedi.
Yönetim, gelecek yıl Wyoming, Colorado ve Montana'daki sahaları da ihaleye açmaya hazırlanıyor.
Başkan Biden, ABD'nin 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 düşürmeyi, 2050'de de net olarak sıfırlamayı hedeflediğini açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:09ABD’den 2020 seçimlerini etkilemeye çalıştıkları iddiasıyla İranlı 6 kişi ve 1 şirkete yaptırım
23:06Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
23:018 yıl sonra ilk: İsrail Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı
22:5478 yıllık şarap markası, konkordato istedi
22:48ABD yönetiminin düzenlediği petrol ve doğal gaz ihalesi çevrecilerin tepkisini çekti
22:27Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
22:10Avusturya parlamentosu eski Başbakan Kurz'un dokunulmazlığını kaldırdı
22:06İlahiyatçı Kırbaşoğlu: Faizin haram olduğuna inanabilirsiniz ama dayatmak anayasaya, İslam’a aykırı
21:57Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız
21:41Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Moldova’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır
21:35AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti
21:23İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı'yla görüştü
21:14Kılıçdaroğlu: Helalleşmenin özünde gelecek var
21:07İmamoğlu: Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor
20:52'Din adamıyım yalan söyleyemem' demişti: Gezi müezzini organ bekliyor
20:34Büyükerşen’in beraat ettiği dava yeniden görülmeye başlandı
20:323 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyi satan şüpheli adliyede
20:19Hamit ve Halil Altıntop kardeşlerin dolandırıldığı iddialarına ilişkin davada karar
20:19Almanya'da Federal Meclisi'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi
20:14Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, adliyeye sevk edildi