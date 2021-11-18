https://tr.sputniknews.com/20211118/abdde-100-binden-fazla-kisi-uyusturucu-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1050910988.html

ABD'de 100 binden fazla kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de 100 binden fazla kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 1 yılda aşırı doz uyuşturucu kullanımından ölümlerin geçen yıla göre yüzde 28.5 artış göstererek ülkede 100 binden fazla kişi uyuşturucu nedeniyle... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T00:58+0300

2021-11-18T00:58+0300

2021-11-18T00:58+0300

dünya

abd

ölüm

uyuşturucu

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan ABD'de aşırı doz uyuşturucu ölümlerine ilişkin verilerde, 2020 Nisan ayından 2021 Nisan ayına kadar ki 12 aylık süreçte ülkede aşırı doz uyuşturucu kullanımından ölümlerin bir önceki yıla göre yüzde 28.5 arttığı kaydedildi. ABD'de son 1 yılda 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten CDC, bu sayının son 5 yılın neredeyse iki katı olduğunu ve ABD'de şu ana kadarki aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerde rekor kırıldığını ifade etti. Aşırı doz uyuşturucu ölümlerinde opioid türü uyuşturucuların baş nedenlerden olmaya devam ettiğini bildiren CDC'nin Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin (NCHS) verilerine göre, Nisan 2021'de sona eren 12 aylık dönemde tüm aşırı dozda uyuşturucu ölümlerinin yaklaşık üçte ikisine yani yüzde 64'üne başta fentanil olmak üzere sentetik opioidlerin neden olduğuna dikkat çekildi.Verilerde, Nisan 2021'de sona eren 1 yıllık süreçte ABD'de metamfetamin ve diğer psikolojik uyarıcılardan kaynaklanan aşırı doz ölümlerinin de bir önceki yıla göre yüzde 48 arttığı kaydedilirken, bu sayının son 12 aylık dönemde tüm aşırı doz ölümlerinin dörtte birinden fazlasını oluşturduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210906/abdden-gelen-goruntuler-zombi-filmlerini-andirdi-1048655648.html

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abd, ölüm, uyuşturucu, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)