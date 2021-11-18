https://tr.sputniknews.com/20211118/abdli-rapci-young-dolph-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1050934000.html

ABD'li rapçi Young Dolph silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ABD'li rapçi Young Dolph silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Amerikalı rapçi Young Dolph'ın bir dükkandan alışveriş yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T16:49+0300

2021-11-18T16:49+0300

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abd'li rapçi

dünya

silahlı saldırı

young dolph

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'Young Dolph' olarak tanınan 36 yaşındaki ünlü rapçi Adolph Robert Thornton Jr., cinayete kurban gitti. Habertürk'ün US Weekly'den aktardığı haberine göre; olayın Tennessee'deki bir kurabiye dükkanında meydana geldiği açıklandı.Dükkanın sahibi Maurice Hill, yaptığı açıklamada kurabiye almak için dükkana giren rapçinin, kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü aktardı.Bir başka görgü tanığı ise bir aracın dükkana yanaşıp, penceresinden ateş açtığını dile getirdi.Adolph Robert Thornton, Jr., 27 Temmuz 1985 yılında dünyaya geldi. 2016'da Billboard 200 listesinde 49 numaraya kadar yükselen 'King of Memphis' albümüyle müzik dünyasında adını duyuran rapçi, son olarak New York’ta düzenlenen Rolling Lous Festivali'nde sahneye çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/astroworld-festivalindeki-olu-sayisi-10a-yukseldi-1050802158.html

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abd'li rapçi, silahlı saldırı, young dolph