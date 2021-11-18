https://tr.sputniknews.com/20211118/abdli-uzman-ukrayna-kirimi-ancak-rusyanin-agir-bir-askeri-yenilgi-almasi-halinde-geri-alabilir-1050926297.html
ABD'li uzman: Ukrayna, Kırım'ı ancak Rusya'nın ağır bir askeri yenilgi alması halinde geri alabilir
ABD'li uzman: Ukrayna, Kırım'ı ancak Rusya'nın ağır bir askeri yenilgi alması halinde geri alabilir
Ukrayna krizini dünyanın en tehlikeli sorunu olarak nitelendiren ABD'li siyaset uzmanı Anatol Lieven, Kiev'in Kırım'ı ancak Moskova'nın ağır bir askeri yenilgi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:04+0300
2021-11-18T14:04+0300
2021-11-18T14:13+0300
ukrayna
dünya
abd
rusya
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101643/70/1016437033_39:0:1024:554_1920x0_80_0_0_34780b9f8c71dc1ad92c96592474c33e.jpg
ABD'de yayınlanan Nation dergisi için 'Ukrayna: Dünyanın Tehlikeli Sorunu' adlı bir yazı kaleme alan Lieven, Minsk anlaşmalarında Kiev'in Kırım'la ilgili itirazlarına yer verilmediğine dikkat çekerek Kırım konusunun müzakerelerin dışında tutulmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.'Kırım'ın statüsü müzakere edilemez'Kırım'ı anavatan topraklarına döndüren Rusya hükümetinin yıkıcı bir askeri yenilgi almadıkça adayı geri vermesinin mümkün olmadığını düşünen Lieven, şu anda adanın statüsüyle ilgili müzakerelerin de imkansız olduğunu vurguladı.Lieven, "Diğer çözülmemiş sorunlar (örneğin, Keşmir veya Kosova) gibi bu mesele de, sessizce ve sakince unutulmaya bırakılana veya küresel arenada buna çözüm bulmayı sağlayacak köklü değişiklikler gerçekleşene dek rafa kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.'Askeri çözümü sadece 'çılgın ABD'li siyasetçiler' istiyor'Ukrayna soruna askeri çözüm bulunmasını sadece 'çılgın ABD'li siyasetçilerin' desteklediğini ve bu siyasetçilerin eski Sovyet topraklarında Rusya'yla savaşma çağrısı yaptıklarını belirten Lieven, "Moskova ile Washington arasında doğrudan bir askeri çatışma feci sonuçlara yol açar ve bu çatışma muhtemelen Rusya'nın zaferiyle sonuçlanır. Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna göre büyük bir üstünlüğü olduğu, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı çok sınırlı olduğu ve Avrupa ülkeleri Rusya'yla askeri çatışmaya girmek istemedikleri için, büyük ihtimalle Moskova, Ukrayna'daki bu sınırlı savaşı kazanır, Ukrayna topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirerek ABD'ya ve Batı'ya yıkıcı bir aşağılanma hissi yaşatırdı" diye vurguladı.'Çatışmaların çözümü Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulaması'Ukrayna'nın güneydoğusundaki çatışmalara çözüm bulmanın çok kolay olduğunu da yazan Lieven, bunun için Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulaması gerektiğinin altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/rusyadan-ukraynaya-kirimda-konsolosluk-acma-teklifi-1050707967.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101643/70/1016437033_285:0:1024:554_1920x0_80_0_0_823c211cb90f7c8df3f6ebcfbc0a3c46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, abd, rusya, kırım
ABD'li uzman: Ukrayna, Kırım'ı ancak Rusya'nın ağır bir askeri yenilgi alması halinde geri alabilir
14:04 18.11.2021 (güncellendi: 14:13 18.11.2021)
Ukrayna krizini dünyanın en tehlikeli sorunu olarak nitelendiren ABD'li siyaset uzmanı Anatol Lieven, Kiev'in Kırım'ı ancak Moskova'nın ağır bir askeri yenilgi alması halinde geri alabileceği görüşünü savundu.
ABD'de yayınlanan Nation dergisi için 'Ukrayna: Dünyanın Tehlikeli Sorunu' adlı bir yazı kaleme alan Lieven, Minsk anlaşmalarında Kiev'in Kırım'la ilgili itirazlarına yer verilmediğine dikkat çekerek Kırım konusunun müzakerelerin dışında tutulmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
'Kırım'ın statüsü müzakere edilemez'
Kırım'ı anavatan topraklarına döndüren Rusya
hükümetinin yıkıcı bir askeri yenilgi almadıkça adayı geri vermesinin mümkün olmadığını düşünen Lieven, şu anda adanın statüsüyle ilgili müzakerelerin de imkansız olduğunu vurguladı.
Lieven, "Diğer çözülmemiş sorunlar (örneğin, Keşmir veya Kosova) gibi bu mesele de, sessizce ve sakince unutulmaya bırakılana veya küresel arenada buna çözüm bulmayı sağlayacak köklü değişiklikler gerçekleşene dek rafa kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.
'Askeri çözümü sadece 'çılgın ABD'li siyasetçiler' istiyor'
Ukrayna soruna askeri çözüm bulunmasını sadece 'çılgın ABD'li siyasetçilerin' desteklediğini ve bu siyasetçilerin eski Sovyet topraklarında Rusya'yla savaşma çağrısı yaptıklarını belirten Lieven, "Moskova ile Washington arasında doğrudan bir askeri çatışma feci sonuçlara yol açar ve bu çatışma muhtemelen Rusya'nın zaferiyle sonuçlanır. Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna göre büyük bir üstünlüğü olduğu, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı çok sınırlı olduğu ve Avrupa ülkeleri Rusya'yla askeri çatışmaya girmek istemedikleri için, büyük ihtimalle Moskova, Ukrayna'daki bu sınırlı savaşı kazanır, Ukrayna topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirerek ABD'ya ve Batı'ya yıkıcı bir aşağılanma hissi yaşatırdı" diye vurguladı.
'Çatışmaların çözümü Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulaması'
Ukrayna'nın güneydoğusundaki çatışmalara çözüm bulmanın çok kolay olduğunu da yazan Lieven, bunun için Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulaması gerektiğinin altını çizdi.