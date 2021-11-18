https://tr.sputniknews.com/20211118/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-akseneri-neden-ziyaret-etti-1050916487.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesinin amacının "moral ve... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T09:26+0300
2021-11-18T09:26+0300
2021-11-18T09:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
cumhurbaşkanı
lütfü türkkan
iyi parti
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında dün gerçekleşen Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesini ele aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin sebebini şu sözlerle açıkladı:Lütfü Türkkan ve helalleşme tartışmasıİYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için önümüzdeki hafta harekete geçileceğini öne süren Selvi, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan’ın peşini bırakmayacağı belli. Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ”Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur” dedi. Önümüzdeki hafta Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilmesi bekleniyor. Bu arada CHP ile İYİ Parti de “güç birliği” yapma kararı aldı. Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i ziyaretindeki gündem maddelerinden biri de Lütfü Türkkan konusuydu. AK Parti’nin Türkkan hamlesine karşılık CHP ve İYİ Parti diğer dokunulmazlık dosyalarını gündeme getirecekler.
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https://tr.sputniknews.com/20211116/ak-partili-ozkandan-kilicdarogluna-helallesme-yaniti-herkesten-tek-tek-ozur-dilemesi-gerekir-1050865703.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanı, lütfü türkkan, iyi parti
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesinin amacının "moral ve motivasyon" olduğunu belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında dün gerçekleşen Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesini ele aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin sebebini şu sözlerle açıkladı:
"Lütfü Türkkan olayından sonra Erdoğan, Akşener’i hedef almaya başladı. Kılıçdaroğlu, Akşener’e moral ve motivasyon desteği verdi. İki lider ekonomiyi konuştular. Ekonominin gündemden düşürülmemesi konusunda söz birliği yaptılar. Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelince Millet İttifakı liderleri de görüşerek, dayanışma mesajı verdiler. İki liderin görüşmesinde gündeme gelmemiş ama kurmaylar konuşuyor. İktidar, Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyasını gündeme getirirse CHP ile İYİ Parti, Meclis’te ortak hareket etme kararı aldı. İki lider, görüşmeden sonra erken seçim çağrısı yaptı ama zaten her görüşmeden sonra bunu yapıyorlar."
Lütfü Türkkan ve helalleşme tartışması
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için önümüzdeki hafta harekete geçileceğini öne süren Selvi, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan’ın peşini bırakmayacağı belli. Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ”Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur” dedi. Önümüzdeki hafta Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilmesi bekleniyor. Bu arada CHP ile İYİ Parti de “güç birliği” yapma kararı aldı. Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i ziyaretindeki gündem maddelerinden biri de Lütfü Türkkan konusuydu. AK Parti’nin Türkkan hamlesine karşılık CHP ve İYİ Parti diğer dokunulmazlık dosyalarını gündeme getirecekler.