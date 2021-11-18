https://tr.sputniknews.com/20211118/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-akseneri-neden-ziyaret-etti-1050916487.html

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesinin amacının "moral ve... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T09:26+0300

2021-11-18T09:26+0300

2021-11-18T09:26+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

cumhurbaşkanı

lütfü türkkan

iyi parti

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında dün gerçekleşen Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesini ele aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin sebebini şu sözlerle açıkladı:Lütfü Türkkan ve helalleşme tartışmasıİYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için önümüzdeki hafta harekete geçileceğini öne süren Selvi, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan’ın peşini bırakmayacağı belli. Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ”Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur” dedi. Önümüzdeki hafta Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilmesi bekleniyor. Bu arada CHP ile İYİ Parti de “güç birliği” yapma kararı aldı. Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i ziyaretindeki gündem maddelerinden biri de Lütfü Türkkan konusuydu. AK Parti’nin Türkkan hamlesine karşılık CHP ve İYİ Parti diğer dokunulmazlık dosyalarını gündeme getirecekler.

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanı, lütfü türkkan, iyi parti