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Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına: Horonu beraber oynayacağız
Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına: Horonu beraber oynayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler, bizimle beraber... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T16:23+0300
2021-11-18T16:28+0300
trabzonspor
spor
abdullah avcı
taraftar
maç
horon
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.Yemeğin ardından bordo-mavili kulüpte 1 yılını dolduran Avcı için TSYD Trabzon Şubesi tarafından pasta kesildi.Basın mensuplarıyla sohbet eden Avcı, bugüne kadarki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor, formasyona devam ediyor, atıyor devam ediyor, bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" diye konuştu.Avcı, Gaziantep maçında tribünlerin tamamen dolmasını istediğini dile getirerek, şunları söyledi:‘Taraftar gücümüzü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz’Avcı, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili şöyle konuştu:Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini ve bunu gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini vurguladı:
https://tr.sputniknews.com/20211102/trabzonspordan-taraftarina-sagduyu-cagrisi-1050419941.html
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trabzonspor, abdullah avcı, taraftar, maç, horon

Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına: Horonu beraber oynayacağız

16:23 18.11.2021 (güncellendi: 16:28 18.11.2021)
© AAAbdullah Avcı
Abdullah Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler, bizimle beraber defans yapsınlar. Özellikle yerel oyuncularımız düştüklerinde onları kaldırsınlar. Horonu beraber oynayacağız" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.
Yemeğin ardından bordo-mavili kulüpte 1 yılını dolduran Avcı için TSYD Trabzon Şubesi tarafından pasta kesildi.
Basın mensuplarıyla sohbet eden Avcı, bugüne kadarki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor, formasyona devam ediyor, atıyor devam ediyor, bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" diye konuştu.
Avcı, Gaziantep maçında tribünlerin tamamen dolmasını istediğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum yapacak. Tatlı baskıyı rakibe yapacak. Bunu başarıyor taraftar. Horonu beraber oynayacağız. Golü yedik devam ediyoruz, yanındaki düşüyor kaldırıyor. Arkadaşı hata yapıyor, diğeri kaldırıyor. Ben bunu istiyorum ve onlar da yapıyor. Gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz."

‘Taraftar gücümüzü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz’

Avcı, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili şöyle konuştu:
"Geçmişteki yükleri sırtımıza almanın anlamı yok. Şu anda neler yapabiliriz. Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla. Ben anında daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha pragmatik sonuç nasıl alabiliriz, ona odaklanıyorum. Bugün bu güncel oyunu geliştirmek ve kazanabilmeye odaklanıyorum. Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz."
Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini ve bunu gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini vurguladı:
"Taraftar bizim için güç, bu gücü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar, düştüklerinde kaldırsınlar. Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için izlenebilen, keyif alan, veren bir takım Trabzonspor. Hepsinden önemlisi son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız."
Trabzonspor arma - forma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
SPOR
Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı
2 Kasım, 20:38
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