https://tr.sputniknews.com/20211118/abdullah-avcidan-trabzonspor-taraftarina-horonu-beraber-oynayacagiz-1050933455.html

Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına: Horonu beraber oynayacağız

Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına: Horonu beraber oynayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler, bizimle beraber... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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trabzonspor

spor

abdullah avcı

taraftar

maç

horon

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.Yemeğin ardından bordo-mavili kulüpte 1 yılını dolduran Avcı için TSYD Trabzon Şubesi tarafından pasta kesildi.Basın mensuplarıyla sohbet eden Avcı, bugüne kadarki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor, formasyona devam ediyor, atıyor devam ediyor, bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" diye konuştu.Avcı, Gaziantep maçında tribünlerin tamamen dolmasını istediğini dile getirerek, şunları söyledi:‘Taraftar gücümüzü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz’Avcı, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili şöyle konuştu:Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini ve bunu gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini vurguladı:

https://tr.sputniknews.com/20211102/trabzonspordan-taraftarina-sagduyu-cagrisi-1050419941.html

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trabzonspor, abdullah avcı, taraftar, maç, horon