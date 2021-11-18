https://tr.sputniknews.com/20211118/abnin-ilac-duzenleyicisi-yeni-kovid-19-ilacini-degerlendirmeye-aldi-1050936017.html

AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), GlaxoSmithKline firması tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için üretilen... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T17:40+0300

2021-11-18T17:40+0300

2021-11-18T17:40+0300

koronavirüs

ilaç

ema

hap

koronavirüs

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EMA'dan yapılan açıklamaya göre, sotrovimab içeren "Xevudy" adlı monoklonal antikorun AB'de pazarlama onayı için şirket tarafından başvuru yapıldı.Başvuruyla ilgili değerlendirme sürecinin başladığı, daha önce ön değerlendirme yapıldığı için sonucun iki ay gibi nispeten kısa süre içinde çıkmasının beklendiği bildirildi.İlacın Kovid-19 tedavisinde hastalığın ağırlaşma riski bulunduğu durumlarda yetişkinlerde ve ergenlerde kullanılmak üzere geliştirildiği belirtildi.EMA, ilacın faydalarının risklerinden fazla olduğu görüşüne varması halinde pazarlama onayı için AB Komisyonuna tavsiyede bulunacak. Nihai pazarlama onayını AB Komisyonu verecek.

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2021

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ilaç, ema, hap, koronavirüs