https://tr.sputniknews.com/20211118/agrida-saglik-calisani-hasta-yakini-tarafindan-darbedildi-1050924388.html

Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi

Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T13:19+0300

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türkiye

saldırı

ağrı

sağlık

şiddet

darp

kınama

sağlıkta şiddet

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Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi.Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Ömer Söylemez, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darbedildi.Hastanede tedavi edilen Söylemez, hasta yakınından şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınadıİl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sağlık çalışanının hastanede darbedildiği belirtilerek, "Hangi şartlar altında olursa olsun sizlere hizmet vermek için gece gündüz demeden görevleri başında bulunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü ve fiziksel saldırı, bu kutsal görevi sürdürmekte olan sağlık çalışanlarımızı yaralamakta ve sağlık hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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saldırı, ağrı, sağlık, şiddet, darp, kınama, sağlıkta şiddet