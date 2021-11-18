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Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:19+0300
2021-11-18T13:19+0300
türkiye
saldırı
ağrı
sağlık
şiddet
darp
kınama
sağlıkta şiddet
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Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi.Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Ömer Söylemez, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darbedildi.Hastanede tedavi edilen Söylemez, hasta yakınından şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınadıİl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sağlık çalışanının hastanede darbedildiği belirtilerek, "Hangi şartlar altında olursa olsun sizlere hizmet vermek için gece gündüz demeden görevleri başında bulunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü ve fiziksel saldırı, bu kutsal görevi sürdürmekte olan sağlık çalışanlarımızı yaralamakta ve sağlık hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211113/31-saglik-calisani-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-tedavi-altina-alindi-1050760527.html
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saldırı, ağrı, sağlık, şiddet, darp, kınama, sağlıkta şiddet

Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi

13:19 18.11.2021
© AAAğrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Ömer Söylemez, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darbedildi.
Hastanede tedavi edilen Söylemez, hasta yakınından şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınadı

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sağlık çalışanının hastanede darbedildiği belirtilerek, "Hangi şartlar altında olursa olsun sizlere hizmet vermek için gece gündüz demeden görevleri başında bulunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü ve fiziksel saldırı, bu kutsal görevi sürdürmekte olan sağlık çalışanlarımızı yaralamakta ve sağlık hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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