AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.
Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.