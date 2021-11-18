https://tr.sputniknews.com/20211118/ak-partili-ozkan-kurt-dilini-devletin-resmi-kanallarinda-yayin-organi-haline-getirdik-1050940038.html
AK Partili Özkan: Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik
AK Partili Özkan: Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:55+0300
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kamu hizmetlerinin ana dilde yapılmasına ilişkin teklif verdiklerini hatırlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise ayrımcı dil kullananın dilini kabul etmediklerini belirterek, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı’ ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin öldürdüğü binlerce Kürt vatandaşımız var. Bunların hesabı verildi mi? Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik” dedi.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Kürt halkı dilini kullanmasaydı, bugüne kadar getirmeseydi, hiçbir adım zaten atılmazdı” ifadeleriyle Özkan'a yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211118/demirtas-kilicdaroglunun-aciklamasini-yurekten-destekliyorum-1050916062.html
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ak parti, hdp, pkk, ypg, trt, kürtçe, kürt, meral danış beştaş, cahit özkan, akp, kürdistan, pyd/ypg
AK Partili Özkan: Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı’ ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik” dedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kamu hizmetlerinin ana dilde yapılmasına ilişkin teklif verdiklerini hatırlattı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise ayrımcı dil kullananın dilini kabul etmediklerini belirterek, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı’ ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin öldürdüğü binlerce Kürt vatandaşımız var. Bunların hesabı verildi mi? Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik” dedi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Kürt halkı dilini kullanmasaydı, bugüne kadar getirmeseydi, hiçbir adım zaten atılmazdı” ifadeleriyle Özkan'a yanıt verdi.