Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/aksenerden-basak-cengizin-ailesine-taziye-ziyareti-1050922922.html
Akşener'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T12:50+0300
2021-11-18T12:50+0300
türkiye
meral akşener
başak cengiz
can göktuğ boz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050922735_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_caf9b15c758436006534b1e81b4eee81.jpg
Akşener, Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evlerine ziyarette bulundu.Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz tarafından Yenimahalle'deki evlerinde karşılanan Akşener, aileye başsağlığı diledi.Ne olmuştu?Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan ve geçici görevle Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir’de 9 Kasım Salı günü Can Göktuğ Boz tarafından öldürüldü. Boz'un evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirilmişti. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan kılıcın da bulunduğu öğrenildi. Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aralarında yer aldığı çok sayıda siyasetçi Cengiz’in ailesinin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050922735_96:0:1517:1066_1920x0_80_0_0_bb654f71a6ce930a352a8be03476f66a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, başak cengiz, can göktuğ boz

Akşener'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

12:50 18.11.2021
© Twitter Akşener'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Twitter
Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.
Akşener, Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evlerine ziyarette bulundu.
Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz tarafından Yenimahalle'deki evlerinde karşılanan Akşener, aileye başsağlığı diledi.

Ne olmuştu?

Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan ve geçici görevle Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir’de 9 Kasım Salı günü Can Göktuğ Boz tarafından öldürüldü. Boz'un evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirilmişti. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan kılıcın da bulunduğu öğrenildi. Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aralarında yer aldığı çok sayıda siyasetçi Cengiz’in ailesinin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:18TFF'ye futbol maçlarında çevrimiçi 'korsan yayınları' engelleme yetkisi veriliyor
14:14Nusret'e ırkçılık ve cinsiyetçilik gerekçesiyle dava: Türklerden daha az maaş, daha açık kıyafet
14:09Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
14:06Yunanistan'da metro ve tramvay çalışanları 24 saatlik greve gitti
14:06Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
14:04ABD'li uzman: Ukrayna, Kırım'ı ancak Rusya'nın ağır bir askeri yenilgi alması halinde geri alabilir
13:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
13:51Heybeliada’da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası
13:49İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor
13:38Oğuzhan Uğur’a silah çektiler
13:31Kaçak avcı tuzağının hortumundan yakaladığı yavru Sumatra fili tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı
13:30Boji'nin artık İstanbulkart’ı var
13:308 yıl kalp nakli için bekleyen Emirhan Taçyıldız, doğum gününde yaşamını yitirdi
13:27FETÖ firarisi emniyet müdürü yakalandı
13:24Belavia, bazı ülkelerin vatandaşlarını Özbekistan'dan Belarus'a taşımayı durdurdu
13:19Fox News'te 'You' anlaşmazlığı
13:19Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
13:18Starship'in ilk yörünge uçuşu için hedef Ocak 2022
13:122020'de suçtan elde edilen 936 milyon liraya el konuldu
13:11Döviz bürosu sahipleri, kimlik tespiti zorunluluğu getiren düzenlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor