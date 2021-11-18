Akşener'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Akşener, Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evlerine ziyarette bulundu.Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz tarafından Yenimahalle'deki evlerinde karşılanan Akşener, aileye başsağlığı diledi.Ne olmuştu?Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan ve geçici görevle Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir’de 9 Kasım Salı günü Can Göktuğ Boz tarafından öldürüldü. Boz'un evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirilmişti. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan kılıcın da bulunduğu öğrenildi. Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aralarında yer aldığı çok sayıda siyasetçi Cengiz’in ailesinin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.
Akşener, Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evlerine ziyarette bulundu.
Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz tarafından Yenimahalle'deki evlerinde karşılanan Akşener, aileye başsağlığı diledi.
Ne olmuştu?
Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan ve geçici görevle Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir’de 9 Kasım Salı günü Can Göktuğ Boz tarafından öldürüldü. Boz'un evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirilmişti. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan kılıcın da bulunduğu öğrenildi. Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aralarında yer aldığı çok sayıda siyasetçi Cengiz’in ailesinin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.