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Almanya günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla rekor kırdı
Almanya günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla rekor kırdı
Almanya’da koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ederken, açıklanan günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla yeni bir rekora imza atıldı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T09:57+0300
2021-11-18T10:00+0300
koronavirüs
almanya
vaka
koronavirüs
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Almanya koronavirüs ile mücadele etmeye devam ediyor. Etkisini günden güne artıran salgın, Almanya’da yeni rekorları da beraberinde getirdi. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 65 bin 371 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 5 milyon 195 bin 321’e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da toplam can kaybı sayısı ise 98 bin 538’e yükseldi. Ülke genelindeki aktif vaka sayısı 41 bin 900 olarak açıklanırken, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak belirlendi. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının 3 bin 296 olduğu ve hastaların bin 672’sinin solunum sistemine bağlı olduğu açıklanırken, ülkedeki haftalık insidans sayısı 336.9 olarak verildi. Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk nüfusa sahip Almanya’da halkın yüzde 67.6’sı iki doz aşı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/almanya-basbakani-merkel-kovid-19-vakalari-artti-onumuzde-cok-zor-haftalar-var-1050768447.html
https://tr.sputniknews.com/20211117/almanyada-kovid-19-salgininda-en-yuksek-gunluk-vaka-sayisi-1050880751.html
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almanya, vaka, koronavirüs

Almanya günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla rekor kırdı

09:57 18.11.2021 (güncellendi: 10:00 18.11.2021)
© REUTERS / ANNEGRET HILSEAlmanya- Koronavirüs
Almanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Almanya’da koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ederken, açıklanan günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla yeni bir rekora imza atıldı.
Almanya koronavirüs ile mücadele etmeye devam ediyor. Etkisini günden güne artıran salgın, Almanya’da yeni rekorları da beraberinde getirdi.
Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 65 bin 371 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 5 milyon 195 bin 321’e ulaştı.
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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13 Kasım, 16:19
Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da toplam can kaybı sayısı ise 98 bin 538’e yükseldi.
Ülke genelindeki aktif vaka sayısı 41 bin 900 olarak açıklanırken, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak belirlendi.
Almanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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Yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının 3 bin 296 olduğu ve hastaların bin 672’sinin solunum sistemine bağlı olduğu açıklanırken, ülkedeki haftalık insidans sayısı 336.9 olarak verildi.
Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk nüfusa sahip Almanya’da halkın yüzde 67.6’sı iki doz aşı oldu.
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