https://tr.sputniknews.com/20211118/almanya-kolnde-turk-anne-ve-4-yasindaki-oglu-ren-nehrinde-olu-bulundu-1050917128.html

Almanya Köln'de Türk anne ve 4 yaşındaki oğlu Ren Nehri'nde ölü bulundu

Almanya Köln'de Türk anne ve 4 yaşındaki oğlu Ren Nehri'nde ölü bulundu

Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Türk anne ve 4 yaşındaki oğlunun Ren Nehri'nde cansız bedeni bulundu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T09:53+0300

2021-11-18T09:53+0300

2021-11-18T09:53+0300

dünya

almanya

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köln

ren nehri

ölü

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Almanya’nın Köln kentindeki Ren Nehri'nde yük gemilerinin, 15 Kasım Pazartesi günü 24 yaşındaki Türk bir kadının cansız bedenine rastladığı ortaya çıktı.Annenin ardından 4 yaşındaki çocuğunun da dün nehirden cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.Çocuğun babası gözaltındaKöln polisi bugün, annenin eski erkek arkadaşı ve çocuğun biyolojik babası olduğu belirtilen 24 yaşındaki kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, cinayet şüphesiyle tutuklama emri başvurusunda bulunduklarını duyurdu.Kadının ve çocuğun cansız bedeninde bıçak darbeleri bulunduğu ifade edildi.Köln Savcılık Sözcüsü Ulrich Bremer, medyaya yaptığı açıklamada, “Niehl Limanı cinayet mahalli olarak görülebilir. Anne ve oğlu 14 Kasım'da zanlı ile burada görüşmüş. Nedeni bilinmiyor. Gözaltına alınan şüpheli, eylemi reddediyor ve bir avukat tarafından temsil edilecek" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211025/almanyada-turklerin-oturdugu-daireye-molotofkokteyli-atanlar-serbest-birakildi-1050137714.html

almanya

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