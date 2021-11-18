https://tr.sputniknews.com/20211118/almanyada-merkele-golge-basbakanlik-kurma-suclamasi-1050910507.html

Almanya’da Merkel’e ‘gölge başbakanlık’ kurma suçlaması

Almanya’da Merkel’e ‘gölge başbakanlık’ kurma suçlaması

Almanya’da, Başbakan Vekili Angela Merkel, görevden ayrıldıktan sonra ‘gölge başbakanlık’ kurma niyetiyle suçlandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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Alman Spiegel gazetesi, Almanya Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye dayandırdığı haberinde, başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Angela Merkel’e, 9 çalışanlı bir ofisin verileceğini bildirdi. Ofis başkanı ve yardımcısının alacağı aylık ücretinin 10 bin 400 euro olacağı, finansmanın Savunma Bakanlığı’nda kullanılmayan pozisyonlar sayesinde sağlanacağı belirtilirken Ofiste ayrıca birkaç asistan, sekreter ve sürücülerin çalışacağı ifade edildi.Eski başbakan ve cumhurbaşkanlarının ofislerinin sıkça eleştiri konusu olduğu kaydedilen haberde, 2019’da bu tür departmanlarda, devlet maaşı alan çalışan sayısının 5 ile sınırlandırılmıştı.Sol Parti temsilcisi Gesine Lötzsch, normalin neredeyse iki katı çalışana sahip bir ofisinin olmasının, Merkel’in “gölge başbakanlık” kurmak istediği izlenimini oluşturduğunu dile getirdi. Lötzsch, bu durumdan dolayı, Maliye Bakanı Olaf Scholz’un Merkel karşısında ‘borca batmış’ olduğuna dair şüpheler uyandırdığını kaydetti.

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almanya, angela merkel, politika