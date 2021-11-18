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Ankara’da 3 katlı binada patlama: 2’si çocuk 6 yaralı
Ankara’da 3 katlı binada patlama: 2’si çocuk 6 yaralı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T23:46+0300
2021-11-19T01:05+0300
ankara
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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi.İHA'nin aktardığına göre, olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu belirtildi.Patlamada yaralanan 2’si çocuk 6 kişi ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Ekipler binada meydana gelen çökme nedeniyle başka kişiler olup olmadığını araştırılıyor.Keçiören Belediye Başkanı Altınok: Tüp diyorlar ama tüp bu kadar yoğun bir tahribat yapamazHabertürk Televizyonu'na açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok "İlk aldığımız bilgi şu: 3 yaralı var, 1 tanesinin durumu ağır gözüküyor. İtfaiye çalışıyor, altta başka kimse var mı diye. Bina kısmen boş. İnşallah daha fazla yaralı veya ölü yok temennimiz o" dedi.Olay yerinde olduğunu aktaran Altınok, "Doğalgaz patlaması. Tüp diyorlar ama tüp bu kadar yoğun bir tahribat yapamaz. Yoğun bir tahribat var. Bir çocuk yeni çıkardılar şimdi. Binanın 4'te 1'i yıkılmış durumda" diye konuştu.Yayın devam ederken yaralı sayısının 6 olduğunu söyleyen Altınok, "Şu an emniyet müdürümüz de olay yerinde 6 tane yaralı çıkarılmış durumda" ifadelerini kullandı.Yavaş'tan açıklamaAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş patlamaya ilişkin, “Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor” ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamayla ilgili bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:Bakan Koca, daha sonra yaptığı 2. bir açıklamada, patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin hayatını kaybeettiğini belirtti. Koca, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun" dedi.
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Ankara’da 3 katlı binada patlama: 2’si çocuk 6 yaralı

23:46 18.11.2021 (güncellendi: 01:05 19.11.2021)
© AAAnkara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Ekipler, yaralı bir vatandaşı enkaz altından çıkarttı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Ekipler, yaralı bir vatandaşı enkaz altından çıkarttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi.
İHA'nin aktardığına göre, olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu belirtildi.
Patlamada yaralanan 2’si çocuk 6 kişi ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
© AAAnkara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Ekipler, yaralı bir vatandaşı enkaz altından çıkarttı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Ekipler, yaralı bir vatandaşı enkaz altından çıkarttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Ekipler, yaralı bir vatandaşı enkaz altından çıkarttı.
© AA
Ekipler binada meydana gelen çökme nedeniyle başka kişiler olup olmadığını araştırılıyor.
© AAAnkara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Ekipler, yaralı bir vatandaşı enkaz altından çıkarttı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Ekipler, yaralı bir vatandaşı enkaz altından çıkarttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Ekipler, yaralı bir vatandaşı enkaz altından çıkarttı.
© AA

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: Tüp diyorlar ama tüp bu kadar yoğun bir tahribat yapamaz

Habertürk Televizyonu'na açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok "İlk aldığımız bilgi şu: 3 yaralı var, 1 tanesinin durumu ağır gözüküyor. İtfaiye çalışıyor, altta başka kimse var mı diye. Bina kısmen boş. İnşallah daha fazla yaralı veya ölü yok temennimiz o" dedi.
Olay yerinde olduğunu aktaran Altınok, "Doğalgaz patlaması. Tüp diyorlar ama tüp bu kadar yoğun bir tahribat yapamaz. Yoğun bir tahribat var. Bir çocuk yeni çıkardılar şimdi. Binanın 4'te 1'i yıkılmış durumda" diye konuştu.
Yayın devam ederken yaralı sayısının 6 olduğunu söyleyen Altınok, "Şu an emniyet müdürümüz de olay yerinde 6 tane yaralı çıkarılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş patlamaya ilişkin, “Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamayla ilgili bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Keçiören’de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz."
Bakan Koca, daha sonra yaptığı 2. bir açıklamada, patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin hayatını kaybeettiğini belirtti.
Koca, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun" dedi.
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