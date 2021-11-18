https://tr.sputniknews.com/20211118/avrupa-parlamentosu-turkiyedeki-suriyelilere-150-milyon-euro-destegi-onayladi-1050936815.html
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteği onayladı
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteği onayladı
Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon euro ek kaynak sağlanmasına onay... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T18:16+0300
2021-11-18T18:16+0300
2021-11-18T18:16+0300
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AP Bütçe Kontrol Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasının 29 'evet' oyuyla kabul edildiğini açıkladı.Türkiye'nin yaklaşık 3.7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bütçe değişikliğinin savunmasız kişilere insani yardımın devamını amaçladığı kaydedildi.Açıklamada, söz konusu değişiklikle sağlanacak 150 milyon euro'luk kaynağın Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programını kapsamındaki nakit desteğini finanse edeceği belirtildi.Bütçe değişikliğinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211027/goc-idaresi-aciklama-yapti-muz-yeme-videosu-paylasan-suriyeliler-sinir-disi-edilecek-1050247943.html
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suriye, ab, suriyeli, avrupa parlamentosu (ap), parlamento, yardım, onay, destek
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteği onayladı
Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon euro ek kaynak sağlanmasına onay verdi.
AP Bütçe Kontrol Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasının 29 'evet' oyuyla kabul edildiğini açıkladı.
Türkiye'nin yaklaşık 3.7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bütçe değişikliğinin savunmasız kişilere insani yardımın devamını amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu değişiklikle sağlanacak 150 milyon euro'luk kaynağın Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programını kapsamındaki nakit desteğini finanse edeceği belirtildi.
Bütçe değişikliğinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.