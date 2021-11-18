https://tr.sputniknews.com/20211118/avusturyanin-ilk-komunist-belediye-baskani-yemin-ederek-goreve-basladi-1050934809.html

Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı

Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı

Avusturya hükümetinde birbiri ardına patlak veren yolsuzluk skandalları başbakan götürürken, ikinci büyük şehir Graz'da sürpriz zafer kazanan Avusturya... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T17:13+0300

2021-11-18T17:13+0300

2021-11-18T17:23+0300

dünya

avusturya

komünist parti

belediye başkanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050934917_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_7cbabbd6ece679c368a6b05d5c568130.jpg

Dünyanın en eski komünist partilerinden biri olan Avusturya Komünist Partisi'nin (KPÖ) ülkenin ikinci büyük şehri Graz'da yerel seçimleri kazanması sonrası, KPÖ'lü Elke Kahr, yemin ederek belediye başkanlığı görevine başladı. KPÖ'nün eylüldeki belediye meclisi seçimlerinde oyların yüzde 28.9'unu alarak yüzde 25.7'de kalan sağcı Avusturya Halk Partisi'ni (ÖVP) geride bırakması sonrası, belediye meclisinde düzenlenen oylamada 28'e karşı 46 oyla Kahr belediye başkanı seçildi. Böylece 30 yıldır KPÖ üyesi olan 60 yaşındaki kadın siyasetçi, Avusturya'da bir büyük şehrin başına geçen ilk komünist oldu. Öncesinde ÖVP'li Siegfried Nagl, Graz'ın 18 yıldır belediye başkanıydı. Graz belediye başkan yardımcılığı dahil yerel yönetimde 15 yıldır görev alan Kahr, belediye başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Bir çilingirin kızının, bir komünistin belediye başkanı olacağı kimin aklına gelirdi" dedi. Özellikle Kovid-19 pandemisi sırasında şehirde ele alınması gereken bir dizi sorun olduğunu belirten yeni belediye başkanı, kar amaçlı inşaata son vermeyi vaat ederek önceliği konut politikasına verdi. Graz yönetiminde KPÖ'nün Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile koalisyona gitmesi sonucu, Yeşiller'den Judith Schwentner de Belediye Başkan Yardımcısı seçildi. Böylece Graz, hem belediye başkanının hem de yardımcısının kadın olduğu ilk Avrupa şehri konumuna geldi. Düşük gelirli grupların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan hem toplumsal hem çevresel değişiklikleri desteklemeyi vaat eden koalisyonun programında, belediyenin şehirdeki her çocuğa bir bisiklet sağlaması da yer alıyor.Belediye meclisinin aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partili (FPÖ) üyesi Alexis Pascuttini ise şehre komünist belediye başkanı gelmesini 'nahoş' diye niteledi. Graz Komünistleri'nin programını 'boş laf' diye eleştiren Pascuttini, 'bu solcu saçmalıklara katılmayacağını' dile getirdi. Avusturya medyasındaki haberlere göre Kahr üzerinde '1917'den bu yana dünya çapında komünist partilerin suçları' iddiasına dayanan sorularla baskı oluşturulmaya çalışılırken, Avusturya'da 1918'de kurulan ve faşist yönetimler sırasında 1933-45 döneminde yasaklanan KPÖ, Nazilere karşı direnişin başını çekmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211009/avusturya-basbakani-sebastian-kurz-gorevinden-istifa-etti-1049674464.html

https://tr.sputniknews.com/20211018/kurz-anket-ve-popularite-sahtekarligi-yapip-elestirel-medyayi-cezalandirmayi-kurumsallastirdi-1049918120.html

https://tr.sputniknews.com/20211109/macoglu-iscilerin-calisma-saatini-8-saatin-altina-dusurmek-istiyoruz-1050623225.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avusturya, komünist parti, belediye başkanı