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https://tr.sputniknews.com/20211118/avusturyanin-ilk-komunist-belediye-baskani-yemin-ederek-goreve-basladi-1050934809.html
Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı
Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı
Avusturya hükümetinde birbiri ardına patlak veren yolsuzluk skandalları başbakan götürürken, ikinci büyük şehir Graz'da sürpriz zafer kazanan Avusturya... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T17:13+0300
2021-11-18T17:23+0300
dünya
avusturya
komünist parti
belediye başkanı
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Dünyanın en eski komünist partilerinden biri olan Avusturya Komünist Partisi'nin (KPÖ) ülkenin ikinci büyük şehri Graz'da yerel seçimleri kazanması sonrası, KPÖ'lü Elke Kahr, yemin ederek belediye başkanlığı görevine başladı. KPÖ'nün eylüldeki belediye meclisi seçimlerinde oyların yüzde 28.9'unu alarak yüzde 25.7'de kalan sağcı Avusturya Halk Partisi'ni (ÖVP) geride bırakması sonrası, belediye meclisinde düzenlenen oylamada 28'e karşı 46 oyla Kahr belediye başkanı seçildi. Böylece 30 yıldır KPÖ üyesi olan 60 yaşındaki kadın siyasetçi, Avusturya'da bir büyük şehrin başına geçen ilk komünist oldu. Öncesinde ÖVP'li Siegfried Nagl, Graz'ın 18 yıldır belediye başkanıydı. Graz belediye başkan yardımcılığı dahil yerel yönetimde 15 yıldır görev alan Kahr, belediye başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Bir çilingirin kızının, bir komünistin belediye başkanı olacağı kimin aklına gelirdi" dedi. Özellikle Kovid-19 pandemisi sırasında şehirde ele alınması gereken bir dizi sorun olduğunu belirten yeni belediye başkanı, kar amaçlı inşaata son vermeyi vaat ederek önceliği konut politikasına verdi. Graz yönetiminde KPÖ'nün Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile koalisyona gitmesi sonucu, Yeşiller'den Judith Schwentner de Belediye Başkan Yardımcısı seçildi. Böylece Graz, hem belediye başkanının hem de yardımcısının kadın olduğu ilk Avrupa şehri konumuna geldi. Düşük gelirli grupların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan hem toplumsal hem çevresel değişiklikleri desteklemeyi vaat eden koalisyonun programında, belediyenin şehirdeki her çocuğa bir bisiklet sağlaması da yer alıyor.Belediye meclisinin aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partili (FPÖ) üyesi Alexis Pascuttini ise şehre komünist belediye başkanı gelmesini 'nahoş' diye niteledi. Graz Komünistleri'nin programını 'boş laf' diye eleştiren Pascuttini, 'bu solcu saçmalıklara katılmayacağını' dile getirdi. Avusturya medyasındaki haberlere göre Kahr üzerinde '1917'den bu yana dünya çapında komünist partilerin suçları' iddiasına dayanan sorularla baskı oluşturulmaya çalışılırken, Avusturya'da 1918'de kurulan ve faşist yönetimler sırasında 1933-45 döneminde yasaklanan KPÖ, Nazilere karşı direnişin başını çekmişti.
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avusturya, komünist parti, belediye başkanı

Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı

17:13 18.11.2021 (güncellendi: 17:23 18.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter/KPÖ - European Left @KPOE_ELAvusturya'nın ve ikinci büyük şehir Graz'ın Avusturya Komünist Parti'sinden (KPÖ) seçilen ilk belediye başkanı, Elke Kahr.
Avusturya'nın ve ikinci büyük şehir Graz'ın Avusturya Komünist Parti'sinden (KPÖ) seçilen ilk belediye başkanı, Elke Kahr. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/KPÖ - European Left @KPOE_EL
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Avusturya hükümetinde birbiri ardına patlak veren yolsuzluk skandalları başbakan götürürken, ikinci büyük şehir Graz'da sürpriz zafer kazanan Avusturya Komünist Partisi'nin (KPÖ) adayı Elke Kahr, belediye meclisi tarafından başkan seçildi. Kahr, önceliğinin sosyal konut ve sosyo-ekonomik politikalar olduğunu belirtti.
Dünyanın en eski komünist partilerinden biri olan Avusturya Komünist Partisi'nin (KPÖ) ülkenin ikinci büyük şehri Graz'da yerel seçimleri kazanması sonrası, KPÖ'lü Elke Kahr, yemin ederek belediye başkanlığı görevine başladı.
KPÖ'nün eylüldeki belediye meclisi seçimlerinde oyların yüzde 28.9'unu alarak yüzde 25.7'de kalan sağcı Avusturya Halk Partisi'ni (ÖVP) geride bırakması sonrası, belediye meclisinde düzenlenen oylamada 28'e karşı 46 oyla Kahr belediye başkanı seçildi. Böylece 30 yıldır KPÖ üyesi olan 60 yaşındaki kadın siyasetçi, Avusturya'da bir büyük şehrin başına geçen ilk komünist oldu.
Öncesinde ÖVP'li Siegfried Nagl, Graz'ın 18 yıldır belediye başkanıydı.
Graz belediye başkan yardımcılığı dahil yerel yönetimde 15 yıldır görev alan Kahr, belediye başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Bir çilingirin kızının, bir komünistin belediye başkanı olacağı kimin aklına gelirdi" dedi.
Özellikle Kovid-19 pandemisi sırasında şehirde ele alınması gereken bir dizi sorun olduğunu belirten yeni belediye başkanı, kar amaçlı inşaata son vermeyi vaat ederek önceliği konut politikasına verdi.
Graz yönetiminde KPÖ'nün Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile koalisyona gitmesi sonucu, Yeşiller'den Judith Schwentner de Belediye Başkan Yardımcısı seçildi. Böylece Graz, hem belediye başkanının hem de yardımcısının kadın olduğu ilk Avrupa şehri konumuna geldi.
Düşük gelirli grupların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan hem toplumsal hem çevresel değişiklikleri desteklemeyi vaat eden koalisyonun programında, belediyenin şehirdeki her çocuğa bir bisiklet sağlaması da yer alıyor.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
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Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz, görevinden istifa etti
9 Ekim, 20:51
Belediye meclisinin aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partili (FPÖ) üyesi Alexis Pascuttini ise şehre komünist belediye başkanı gelmesini 'nahoş' diye niteledi. Graz Komünistleri'nin programını 'boş laf' diye eleştiren Pascuttini, 'bu solcu saçmalıklara katılmayacağını' dile getirdi.
Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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Kurz 'anket ve popülarite sahtekarlığı yapıp eleştirel medyayı cezalandırmayı kurumsallaştırdı'
18 Ekim, 10:41
Avusturya medyasındaki haberlere göre Kahr üzerinde '1917'den bu yana dünya çapında komünist partilerin suçları' iddiasına dayanan sorularla baskı oluşturulmaya çalışılırken, Avusturya'da 1918'de kurulan ve faşist yönetimler sırasında 1933-45 döneminde yasaklanan KPÖ, Nazilere karşı direnişin başını çekmişti.
Fatih Mehmet Maçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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9 Kasım, 14:50
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