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https://tr.sputniknews.com/20211118/aydinda-998-sikke-ele-gecirildi-1050911977.html
Aydın'da 998 sikke ele geçirildi
Aydın'da 998 sikke ele geçirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T01:54+0300
2021-11-18T01:54+0300
2021-11-18T01:54+0300
türkiye
aydın
operasyon
sikke
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerdeki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 998 sikke ve 2 küpe ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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aydın, operasyon, sikke
Aydın'da 998 sikke ele geçirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 998 sikke ve 2 küpe ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.