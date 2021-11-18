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https://tr.sputniknews.com/20211118/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistan-tarafindan-dun-mevzilerimize-ates-acildi-1050918331.html
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan tarafından dün mevzilerimize ateş açıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan tarafından dün mevzilerimize ateş açıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam Ermenistan tarafından düzenlenen saldırının misillemeyle püskürtüldüğünü duyurdu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T10:35+0300
2021-11-18T10:35+0300
2021-11-18T10:43+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Ermenistan'ın dün akşam düzenlediği bu saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi.
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ermenistan, azerbaycan
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan tarafından dün mevzilerimize ateş açıldı 10:35 18.11.2021 (güncellendi: 10:43 18.11.2021)
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam Ermenistan tarafından düzenlenen saldırının misillemeyle püskürtüldüğünü duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı.
Ermenistan'ın dün akşam düzenlediği bu saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi.