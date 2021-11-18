https://tr.sputniknews.com/20211118/bakan-cavusoglu-ab-komisyonu-baskan-yardimcisi-ile-gorustu-1050943857.html

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T23:06+0300

2021-11-18T23:06+0300

2021-11-18T23:06+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

margaritis schinas

avrupa birliği

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Bakan Çavuşoğlu, "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile Belarus başta olmak üzere bölgemizdeki düzensiz göç sorunlarını ele aldık" ifadesini kullandı.AA'nın haberine gçre Schinas'ın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir toplantı yapması bekleniyor.

türkiye

avrupa birliği

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mevlüt çavuşoğlu, margaritis schinas, avrupa birliği