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Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T23:06+0300
2021-11-18T23:06+0300
2021-11-18T23:06+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
margaritis schinas
avrupa birliği
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Bakan Çavuşoğlu, "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile Belarus başta olmak üzere bölgemizdeki düzensiz göç sorunlarını ele aldık" ifadesini kullandı.AA'nın haberine gçre Schinas'ın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir toplantı yapması bekleniyor.
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mevlüt çavuşoğlu, margaritis schinas, avrupa birliği
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, "
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile Belarus başta olmak üzere bölgemizdeki düzensiz göç sorunlarını ele aldık" ifadesini kullandı.
AA'nın haberine gçre Schinas'ın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir toplantı yapması bekleniyor.