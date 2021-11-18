https://tr.sputniknews.com/20211118/belarus-bassavcisi-sved-polonya-sinirindaki-rus-gazeteciler-yaralandi-1050939149.html

Belarus Başsavcısı Şved: Polonya sınırındaki Rus gazeteciler yaralandı

Belarus Başsavcısı Şved: Polonya sınırındaki Rus gazeteciler yaralandı

Belarus Başsavcısı Andrey Şved, Ortadoğulu göçmenlerin Polonya sınırını geçme girişimi sırasında, Rusya dahil birkaç ülkenin basın mensupları ile Belaruslu... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T19:36+0300

2021-11-18T19:36+0300

2021-11-18T19:36+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen krizi

gazeteciler

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Andrey Şved, Polonyalı kolluk kuvvetlerinin sınırı geçmeye çalışan göçmenlere müdahalesiyle ilgili olarak, “Belarus, Rusya ve Katarlı basın mensupları ile Belarus Devlet Muhafız Servisi yetkilileri yaralar aldı” ifadesini kullandı.Polonyalı yetkililerin Belarus topraklarında dahil işlediği her bir suç eyleminin tarafsız biçimde belgelendiğini anlatan Başsavcı, Polonyalı kolluk kuvvetleri mensuplarının insan güvenliğine karşı işlediği suçlarla ilgili dün dava açıldığını söyledi.Savunmasız insanlara karşı suç işleyen her bir görevlinin kimliğinin belirlenmesi için aktif tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Şved, “Şimdi bu insanlar, Polonyalı kolluk kuvvetleri mensupları ve diğer görevliler dikenli tel yığını, demir bariyerler, tanklar, zırhlı araçlar, tepeden tırnağa silahlı 15 bin askerin arkasında saklanıyor” dedi.Polonya üzerinden Almanya’ya geçmesine izin verilmeyen göçmenlerin sınırı geçme girişimine karşı Polonyalı kolluk kuvvetleri mensupları savunmasız insanlara karşı tazyikli su, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.Daha önce Balarus, Polonya’yı göçmenlere karşı zehirli kimyasallar kullanmakla suçlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/polonya-polisi-belarus-sinirinda-rt-francedan-iki-gazeteciyi-gozaltina-aldi-1050811629.html

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polonya, belarus, göçmen krizi, gazeteciler