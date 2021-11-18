https://tr.sputniknews.com/20211118/belarus-bassavcisi-sved-polonya-sinirindaki-rus-gazeteciler-yaralandi-1050939149.html
Belarus Başsavcısı Şved: Polonya sınırındaki Rus gazeteciler yaralandı
Belarus Başsavcısı Şved: Polonya sınırındaki Rus gazeteciler yaralandı
Belarus Başsavcısı Andrey Şved, Ortadoğulu göçmenlerin Polonya sınırını geçme girişimi sırasında, Rusya dahil birkaç ülkenin basın mensupları ile Belaruslu... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:36+0300
2021-11-18T19:36+0300
2021-11-18T19:36+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
gazeteciler
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Andrey Şved, Polonyalı kolluk kuvvetlerinin sınırı geçmeye çalışan göçmenlere müdahalesiyle ilgili olarak, “Belarus, Rusya ve Katarlı basın mensupları ile Belarus Devlet Muhafız Servisi yetkilileri yaralar aldı” ifadesini kullandı.Polonyalı yetkililerin Belarus topraklarında dahil işlediği her bir suç eyleminin tarafsız biçimde belgelendiğini anlatan Başsavcı, Polonyalı kolluk kuvvetleri mensuplarının insan güvenliğine karşı işlediği suçlarla ilgili dün dava açıldığını söyledi.Savunmasız insanlara karşı suç işleyen her bir görevlinin kimliğinin belirlenmesi için aktif tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Şved, “Şimdi bu insanlar, Polonyalı kolluk kuvvetleri mensupları ve diğer görevliler dikenli tel yığını, demir bariyerler, tanklar, zırhlı araçlar, tepeden tırnağa silahlı 15 bin askerin arkasında saklanıyor” dedi.Polonya üzerinden Almanya’ya geçmesine izin verilmeyen göçmenlerin sınırı geçme girişimine karşı Polonyalı kolluk kuvvetleri mensupları savunmasız insanlara karşı tazyikli su, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.Daha önce Balarus, Polonya’yı göçmenlere karşı zehirli kimyasallar kullanmakla suçlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211115/polonya-polisi-belarus-sinirinda-rt-francedan-iki-gazeteciyi-gozaltina-aldi-1050811629.html
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polonya, belarus, göçmen krizi, gazeteciler
Belarus Başsavcısı Şved: Polonya sınırındaki Rus gazeteciler yaralandı
Belarus Başsavcısı Andrey Şved, Ortadoğulu göçmenlerin Polonya sınırını geçme girişimi sırasında, Rusya dahil birkaç ülkenin basın mensupları ile Belaruslu sınır muhafızlarının yara aldığını belirtti.
Andrey Şved, Polonyalı kolluk kuvvetlerinin sınırı geçmeye çalışan göçmenlere müdahalesiyle ilgili olarak, “Belarus, Rusya ve Katarlı basın mensupları ile Belarus Devlet Muhafız Servisi yetkilileri yaralar aldı” ifadesini kullandı.
Polonyalı yetkililerin Belarus topraklarında dahil işlediği her bir suç eyleminin tarafsız biçimde belgelendiğini anlatan Başsavcı, Polonyalı kolluk kuvvetleri mensuplarının insan güvenliğine karşı işlediği suçlarla ilgili dün dava açıldığını söyledi.
Savunmasız insanlara karşı suç işleyen her bir görevlinin kimliğinin belirlenmesi için aktif tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Şved, “Şimdi bu insanlar, Polonyalı kolluk kuvvetleri mensupları ve diğer görevliler dikenli tel yığını, demir bariyerler, tanklar, zırhlı araçlar, tepeden tırnağa silahlı 15 bin askerin arkasında saklanıyor” dedi.
Polonya üzerinden Almanya’ya geçmesine izin verilmeyen göçmenlerin sınırı geçme girişimine karşı Polonyalı kolluk kuvvetleri mensupları savunmasız insanlara karşı tazyikli su, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.
Daha önce Balarus, Polonya’yı göçmenlere karşı zehirli kimyasallar kullanmakla suçlamıştı.