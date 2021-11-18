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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/belarus-litvanyali-guvenlik-gucleri-yerde-yatan-gocmeni-vahsice-doverek-uzerine-kopek-saldi-1050914404.html
Belarus: Litvanyalı güvenlik güçleri, yerde yatan göçmeni vahşice döverek üzerine köpek saldı
Belarus: Litvanyalı güvenlik güçleri, yerde yatan göçmeni vahşice döverek üzerine köpek saldı
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Litvanya güvenlik güçlerinin Klevitsa sınır bölgesindeki göçmenleri geri ittiğini ve yerde yatan bir göçmeni vahşice döverek... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T05:26+0300
2021-11-18T05:26+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
litvanya
göçmen krizi
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Belarus'un Polonya sınırında Avrupa ülkelerine geçme umuduyla yaklaşık 2 bin göçmenin bekleyişi sürüyor. İnsanlık dramının yaşandığı kamplarda göçmenler açlıkla ve dondurucu soğuklarla da mücadele ediyor. Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı güvenlik güçlerinin Klevitsa sınır bölgesindeki göçmenleri, zorla Belarus topraklarına geri ittiği ifade edildi. Belarus-Litvanya sınırında yaşanan olayların yer aldığı videonun açıklamasında, "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır görevlisinin, yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğünü, ardından bir köpeği üzerine saldığını, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
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polonya, belarus, litvanya, göçmen krizi

Belarus: Litvanyalı güvenlik güçleri, yerde yatan göçmeni vahşice döverek üzerine köpek saldı

05:26 18.11.2021
© REUTERS / BelTA / Oksana ManchukBelarus-Polonya sınırındaki durum
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk
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Belarus Devlet Sınır Komitesi, Litvanya güvenlik güçlerinin Klevitsa sınır bölgesindeki göçmenleri geri ittiğini ve yerde yatan bir göçmeni vahşice döverek üzerine köpek saldığını açıkladı.
Belarus'un Polonya sınırında Avrupa ülkelerine geçme umuduyla yaklaşık 2 bin göçmenin bekleyişi sürüyor.
İnsanlık dramının yaşandığı kamplarda göçmenler açlıkla ve dondurucu soğuklarla da mücadele ediyor.
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı güvenlik güçlerinin Klevitsa sınır bölgesindeki göçmenleri, zorla Belarus topraklarına geri ittiği ifade edildi.
Belarus-Litvanya sınırında yaşanan olayların yer aldığı videonun açıklamasında, "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır görevlisinin, yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğünü, ardından bir köpeği üzerine saldığını, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
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