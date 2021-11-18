Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
Belarus'tan AB'ye: Sığınmacılar için insani koridor açın
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukМигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
Belarus parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Ortadoğu ve Afrika'dan gelerek Belarus topraklarında toplanan ve AB ülkelerine geçmeye çalışan sığınmacılar için insani koridor açılması amacıyla AB'ye çağrıda bulundu.
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler AB'ye geçmek için bir umutla bekleyişlerini sürdürürken kış şartlarının kendini göstermesi nedeniyle Minsk'ten Belarus'a insani koridor açma çağrısı yapıldı.
Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen açıklamada, "Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek ve insanları kurtarmak amacıyla tüm uluslararası kuruluşları ve özellikle AB'nin yönetim organlarını göç krizine çözüm bulmak için acil önlemler almaya çağırıyoruz. Sorunun çözümüne yönelik etkili bir araç olarak, sığınmacılar için insani koridor açılmasına yönelik adımlar atılmasını talep ediyoruz" dendi.
Göçmen krizi nedeniyle Belarus ile AB arasındaki sınırda durumun kötüye gitmesi konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını belirten Belaruslu vekiller, "AB ülkelerinden sığınma talebinde bulunan binlerce göçmen, Belarus-Polonya sınırındaki spontane bir kampta Polonya güvenlik güçleri tarafından sert bir şekilde engelleniyor" ifadelerini kullandı.
Polonya güvenlik güçlerinin barışçıl yaşam peşindeki silahsız kişilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmasından rahatsız olduklarını da kaydeden vekiller, AB ülkelerinin gönüllü olarak üstlendikleri bu kabul edilemez eylemlerin istikrarsızlığa yol açtığını ve insanların acılarını tırmandırdığını vurguladı.
Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen açıklamada, "Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek ve insanları kurtarmak amacıyla tüm uluslararası kuruluşları ve özellikle AB'nin yönetim organlarını göç krizine çözüm bulmak için acil önlemler almaya çağırıyoruz. Sorunun çözümüne yönelik etkili bir araç olarak, sığınmacılar için insani koridor açılmasına yönelik adımlar atılmasını talep ediyoruz" dendi.
Göçmen krizi nedeniyle Belarus ile AB arasındaki sınırda durumun kötüye gitmesi konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını belirten Belaruslu vekiller, "AB ülkelerinden sığınma talebinde bulunan binlerce göçmen, Belarus-Polonya sınırındaki spontane bir kampta Polonya güvenlik güçleri tarafından sert bir şekilde engelleniyor" ifadelerini kullandı.
Polonya güvenlik güçlerinin barışçıl yaşam peşindeki silahsız kişilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmasından rahatsız olduklarını da kaydeden vekiller, AB ülkelerinin gönüllü olarak üstlendikleri bu kabul edilemez eylemlerin istikrarsızlığa yol açtığını ve insanların acılarını tırmandırdığını vurguladı.