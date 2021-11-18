Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/belavia-bazi-ulkelerin-vatandaslarini-ozbekistandan-belarusa-tasimayi-durdurdu-1050924601.html
Belavia, bazı ülkelerin vatandaşlarını Özbekistan'dan Belarus'a taşımayı durdurdu
Belavia, bazı ülkelerin vatandaşlarını Özbekistan'dan Belarus'a taşımayı durdurdu
Belarus devlet havayolu şirketi Belavia, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten Minsk’e yaptığı uçuşlarda Afganistan, Irak, Lübnan, Libya, Suriye ve Yemen... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:24+0300
2021-11-18T13:25+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
belarus
havayolu
polonya
özbekistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102465/44/1024654498_0:0:3873:2179_1920x0_80_0_0_ca6da3a249a7eff405991c75f7385c2a.jpg
BelTA haber ajansının aktardığına göre, Belavia havayolu şirketi bazı ülkelerin vatandaşlarını Minsk’e getirmeyecek.Taşkent’ten Belarus’un başkenti Minsk’e yapılan uçuşlarda Afganistan, Irak, Lübnan, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşları yer alamayacak.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Belarus’u Ortadoğu’dan getirdiği göçmenleri Polonya sınırına sürüklemekle suçlanıyor.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam aldığını belirtiyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/belavia-afganistan-vatandaslarinin-turkiyeden-ucuslarina-izin-verilmeyecegini-bildirdi-1050912243.html
belarus
polonya
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102465/44/1024654498_0:0:3429:2572_1920x0_80_0_0_659a39383e3d6bfa72ba6ea561f1c27c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, havayolu, polonya, özbekistan

Belavia, bazı ülkelerin vatandaşlarını Özbekistan'dan Belarus'a taşımayı durdurdu

13:24 18.11.2021 (güncellendi: 13:25 18.11.2021)
© Flickr / Gerard van der SchaafBelavia
Belavia - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Flickr / Gerard van der Schaaf
Abone ol
Belarus devlet havayolu şirketi Belavia, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten Minsk’e yaptığı uçuşlarda Afganistan, Irak, Lübnan, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarının alımını durdurdu.
BelTA haber ajansının aktardığına göre, Belavia havayolu şirketi bazı ülkelerin vatandaşlarını Minsk’e getirmeyecek.
Taşkent’ten Belarus’un başkenti Minsk’e yapılan uçuşlarda Afganistan, Irak, Lübnan, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşları yer alamayacak.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.
Belarus’u Ortadoğu’dan getirdiği göçmenleri Polonya sınırına sürüklemekle suçlanıyor.
Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam aldığını belirtiyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.
Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.
AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.
Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.
Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.
Belavia - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Belavia, Afganistan vatandaşlarının Türkiye'den uçuşlarına izin verilmeyeceğini bildirdi
02:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:18TFF'ye futbol maçlarında çevrimiçi 'korsan yayınları' engelleme yetkisi veriliyor
14:14Nusret'e ırkçılık ve cinsiyetçilik gerekçesiyle dava: Türklerden daha az maaş, daha açık kıyafet
14:09Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
14:06Yunanistan'da metro ve tramvay çalışanları 24 saatlik greve gitti
14:06Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
14:04ABD'li uzman: Ukrayna, Kırım'ı ancak Rusya'nın ağır bir askeri yenilgi alması halinde geri alabilir
13:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
13:51Heybeliada’da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası
13:49İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor
13:38Oğuzhan Uğur’a silah çektiler
13:31Kaçak avcı tuzağının hortumundan yakaladığı yavru Sumatra fili tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı
13:30Boji'nin artık İstanbulkart’ı var
13:308 yıl kalp nakli için bekleyen Emirhan Taçyıldız, doğum gününde yaşamını yitirdi
13:27FETÖ firarisi emniyet müdürü yakalandı
13:24Belavia, bazı ülkelerin vatandaşlarını Özbekistan'dan Belarus'a taşımayı durdurdu
13:19Fox News'te 'You' anlaşmazlığı
13:19Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
13:18Starship'in ilk yörünge uçuşu için hedef Ocak 2022
13:122020'de suçtan elde edilen 936 milyon liraya el konuldu
13:11Döviz bürosu sahipleri, kimlik tespiti zorunluluğu getiren düzenlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor