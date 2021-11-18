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https://tr.sputniknews.com/20211118/belediye-egitim-destek-evi-koordinatoru-14-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-suclamasiyla-tutuklandi-1050916751.html
Belediye eğitim destek evi koordinatörü, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
Belediye eğitim destek evi koordinatörü, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
Balıkesir Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T09:39+0300
2021-11-18T09:39+0300
2021-11-18T09:37+0300
yaşam
balıkesir
cinsel istismar
tutuklama
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi.Kızıyla konuşan M.K. gerçeği öğrendi. Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.
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balıkesir, cinsel istismar, tutuklama, çocuklara yönelik cinsel istismar
Belediye eğitim destek evi koordinatörü, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
Balıkesir Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.
Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığ
ı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi.
Kızıyla konuşan M.K. gerçeği öğrendi.
Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.