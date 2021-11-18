https://tr.sputniknews.com/20211118/belediye-egitim-destek-evi-koordinatoru-14-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-suclamasiyla-tutuklandi-1050916751.html

Belediye eğitim destek evi koordinatörü, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Belediye eğitim destek evi koordinatörü, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Balıkesir Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T09:39+0300

2021-11-18T09:39+0300

2021-11-18T09:37+0300

yaşam

balıkesir

cinsel istismar

tutuklama

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi.Kızıyla konuşan M.K. gerçeği öğrendi. Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

balıkesir, cinsel istismar, tutuklama, çocuklara yönelik cinsel istismar