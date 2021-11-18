Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz: Koronavirüs tedavisinde favipiravir maalesef etkisiz çıktı

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, bulaşıcı hastalıklar için ilaç geliştirmeye odaklanan Kanada merkezli biyofarmasötik şirketi Appili Therapeutics şirketinin koronavirüse ilişkin gerçekleştirdiği PRESECO çalışmasının sonucunu Twitter hesabından paylaştı.Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.Appili Therapeutics, hafif veya orta şiddette Kovid-19’un klinik tedavisinde ağızdan alınan favipiravir değerlendiren Faz 3 PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) çalışmasının klinik deneylerinde, kalıcı klinik iyileşmeye kadar olan birincil sonlanma noktasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığını belirtti.Klinik araştırmaya ABD, Meksika ve Brezilya’daki 38 çalışma bölgesinden hafif veya orta şiddette Kovid-19’lu 1231 hasta dahil edilmişti.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıkladı.
İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, bulaşıcı hastalıklar için ilaç geliştirmeye odaklanan Kanada merkezli biyofarmasötik şirketi Appili Therapeutics şirketinin koronavirüse ilişkin gerçekleştirdiği PRESECO çalışmasının sonucunu Twitter hesabından paylaştı.
Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.
Appili Therapeutics, hafif veya orta şiddette Kovid-19’un klinik tedavisinde ağızdan alınan favipiravir değerlendiren Faz 3 PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) çalışmasının klinik deneylerinde, kalıcı klinik iyileşmeye kadar olan birincil sonlanma noktasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığını belirtti.
Klinik araştırmaya ABD, Meksika ve Brezilya’daki 38 çalışma bölgesinden hafif veya orta şiddette Kovid-19’lu 1231 hasta dahil edilmişti.
Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak. https://t.co/aFKl8mxS4a