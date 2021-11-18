Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Numan Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması
https://tr.sputniknews.com/20211118/bira-icmek-icin-kolezyuma-kacak-giren-iki-turiste-800-euro-ceza-1050920540.html
Bira içmek için Kolezyum'a kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza
Bira içmek için Kolezyum'a kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza
Roma'da 2 bin yıllık tarihi Kolezyum'a 'birer bira içmek' için sabaha karşı giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza kesildi. Gençlerin yapıya zarar vermediği... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T12:01+0300
2021-11-18T12:02+0300
abd
italya
bira
turist
kolezyum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103919/36/1039193641_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_3f47bb55c510c8048cc759731c566395.jpg
İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden olan tarihi Kolezyum'a 'sadece birer bira içmek' için kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro para cezası kesildi.Duvar'ın aktardığına göre 24 ve 25 yaşlarındaki iki genç, öğleden sonra 16.30'da kapanan Kolezyum'a gece saatlerinde girdi. Sabaha karşı 05.30'da yoldan geçen bir kişi, turistleri Kolezyum'un ikinci katında bira içip sohbet ederken görünce polisi aradı. İki ABD'li turistin o saatte antik amfitiyatroya nasıl girdiği bilinmezken, İtalyan polisi gençlere arkeolojik alana yasadışı yollardan girme gerekçesiyle 800 euro para cezası yazdı. Gençlerin bu sırada polise "Sadece birer bira içiyorduk" dedikleri, Kolezyum'a da herhangi bir zarar vermedikleri belirtildi. İtalya'da turistik alanlara 'izlerini' bırakmak isteyen turistlere karşı sıkı para cezaları uygulanıyor. 2 bin yıllık Kolezyum'a zarar vermeye kalkışan kişilere bir yıla kadar hapis ve 2 bin euro'ya kadar para cezası verilebiliyor. Ancak bazı turistler, bu caydırıcı cezalara rağmen 'ısrarcı' çıkabiliyor. Geçen eylül ayında 32 yaşındaki İrlandalı bir erkek, yapının ilk katına adının ilk harflerini metal bir aletle kazımaya çalışınca ceza almıştı. Ekimde de 14 yaşındaki Alman bir kız çocuk aynı şeyi yaparken yakalanmıştı.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103919/36/1039193641_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_7c326fdad360e9b150a8979324459681.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, italya, bira, turist, kolezyum

Bira içmek için Kolezyum'a kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza

12:01 18.11.2021 (güncellendi: 12:02 18.11.2021)
© AFP 2021 / Filippo MonteforteDünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar
Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AFP 2021 / Filippo Monteforte
Abone ol
Roma'da 2 bin yıllık tarihi Kolezyum'a 'birer bira içmek' için sabaha karşı giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza kesildi. Gençlerin yapıya zarar vermediği, ikinci katta bira içtikleri belirtildi.
İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden olan tarihi Kolezyum'a 'sadece birer bira içmek' için kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro para cezası kesildi.
Duvar'ın aktardığına göre 24 ve 25 yaşlarındaki iki genç, öğleden sonra 16.30'da kapanan Kolezyum'a gece saatlerinde girdi. Sabaha karşı 05.30'da yoldan geçen bir kişi, turistleri Kolezyum'un ikinci katında bira içip sohbet ederken görünce polisi aradı.
İki ABD'li turistin o saatte antik amfitiyatroya nasıl girdiği bilinmezken, İtalyan polisi gençlere arkeolojik alana yasadışı yollardan girme gerekçesiyle 800 euro para cezası yazdı. Gençlerin bu sırada polise "Sadece birer bira içiyorduk" dedikleri, Kolezyum'a da herhangi bir zarar vermedikleri belirtildi.
İtalya'da turistik alanlara 'izlerini' bırakmak isteyen turistlere karşı sıkı para cezaları uygulanıyor. 2 bin yıllık Kolezyum'a zarar vermeye kalkışan kişilere bir yıla kadar hapis ve 2 bin euro'ya kadar para cezası verilebiliyor. Ancak bazı turistler, bu caydırıcı cezalara rağmen 'ısrarcı' çıkabiliyor. Geçen eylül ayında 32 yaşındaki İrlandalı bir erkek, yapının ilk katına adının ilk harflerini metal bir aletle kazımaya çalışınca ceza almıştı. Ekimde de 14 yaşındaki Alman bir kız çocuk aynı şeyi yaparken yakalanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:50Alibeyköy Barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 16.41'e düştü
12:50Akşener'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
12:47Numan Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması
12:45Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmişti: İstanbul'da midesindeki uyuşturucu kapsülü patlayan kişi öldü
12:36Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti
12:35Rusya'daki günlük can kaybı iki gündür rekor düzeyde
12:23Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz: Koronavirüs tedavisinde favipiravir maalesef etkisiz çıktı
12:22Süper Lig, 27.78'lik yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi
12:22Gülseren Budayıcıoğlu seans ücretiyle ilgili konuştu: Sosyal medyada yer alan fiyatlar doğru değil
12:18AA: PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü
12:16Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson, 'James Bond' rolüne talip oldu
12:04Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak
12:01Bira içmek için Kolezyum'a kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza
11:49WTA Başkanı, ortadan kaybolan Çinli tenis yıldızına atfedilen e-postayla ilgili şüphelerini açıkladı
11:48Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor
11:46Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü
11:42Cem Yılmaz yeni NFT'leri satışa sundu
11:41İzmir'de taksi ücretlerine yüzde 10 zam kararı: Soyer onaylarsa yürürlüğe girecek
11:41İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı
11:39'Etkili antibiyotikler geliştirilmezse 2050'de yaklaşık 10 milyon kişi ölecek'