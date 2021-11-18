https://tr.sputniknews.com/20211118/bira-icmek-icin-kolezyuma-kacak-giren-iki-turiste-800-euro-ceza-1050920540.html

Bira içmek için Kolezyum'a kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza

Bira içmek için Kolezyum'a kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza

Roma'da 2 bin yıllık tarihi Kolezyum'a 'birer bira içmek' için sabaha karşı giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza kesildi. Gençlerin yapıya zarar vermediği... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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abd

italya

bira

turist

kolezyum

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İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden olan tarihi Kolezyum'a 'sadece birer bira içmek' için kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro para cezası kesildi.Duvar'ın aktardığına göre 24 ve 25 yaşlarındaki iki genç, öğleden sonra 16.30'da kapanan Kolezyum'a gece saatlerinde girdi. Sabaha karşı 05.30'da yoldan geçen bir kişi, turistleri Kolezyum'un ikinci katında bira içip sohbet ederken görünce polisi aradı. İki ABD'li turistin o saatte antik amfitiyatroya nasıl girdiği bilinmezken, İtalyan polisi gençlere arkeolojik alana yasadışı yollardan girme gerekçesiyle 800 euro para cezası yazdı. Gençlerin bu sırada polise "Sadece birer bira içiyorduk" dedikleri, Kolezyum'a da herhangi bir zarar vermedikleri belirtildi. İtalya'da turistik alanlara 'izlerini' bırakmak isteyen turistlere karşı sıkı para cezaları uygulanıyor. 2 bin yıllık Kolezyum'a zarar vermeye kalkışan kişilere bir yıla kadar hapis ve 2 bin euro'ya kadar para cezası verilebiliyor. Ancak bazı turistler, bu caydırıcı cezalara rağmen 'ısrarcı' çıkabiliyor. Geçen eylül ayında 32 yaşındaki İrlandalı bir erkek, yapının ilk katına adının ilk harflerini metal bir aletle kazımaya çalışınca ceza almıştı. Ekimde de 14 yaşındaki Alman bir kız çocuk aynı şeyi yaparken yakalanmıştı.

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abd, italya, bira, turist, kolezyum