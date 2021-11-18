https://tr.sputniknews.com/20211118/bm-afganistan-ozel-temsilcisi-taliban-isidin-afganistanda-buyumesini-durduramiyor-1050912499.html
BM Afganistan Özel Temsilcisi: Taliban, IŞİD'in Afganistan'da büyümesini durduramıyor
BM Afganistan Özel Temsilcisi: Taliban, IŞİD'in Afganistan'da büyümesini durduramıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Taliban'ın IŞİD'in Afganistan kolu IŞİD-H'nin büyümesini durduramadığı uyarısında bulundu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T02:17+0300
2021-11-18T02:17+0300
2021-11-18T02:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
taliban
birleşmiş milletler (bm)
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Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Daha önce birkaç yer ve başkentte bulunan IŞİD-H (Horasan) şimdi neredeyse tüm vilayetlerde ve giderek daha da aktif hale geliyor" dedi.Taliban'ın IŞİD-H ile bağlantılı olduğunu düşündüğü şüphelileri hukuk dışı gözaltına aldığı ya da öldürdüğüne dikkati çeken Lyons, "Taliban, IŞİD-H'nin Afganistan'da büyümesini durduramıyor" ifadesini kullandı.Lyons, IŞİD-H'nin Afganistan'daki saldırılarını da artırdığını belirterek, geçen yıl 60 civarı saldırı düzenleyen örgütün bu yıl 334 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.'Afgan ekonomisi çökerse uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı artar'Afganistan'da insani durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çeken Lyons, uluslararası topluma insani yardımları artırması çağrısı yaptı.Lyons, Afganistan'da ekonominin çökmesi durumunda ise uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının artıracağı ve bu durumun terörü tetikleyeceği uyarısında da bulundu.
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işid, taliban, birleşmiş milletler (bm)
BM Afganistan Özel Temsilcisi: Taliban, IŞİD'in Afganistan'da büyümesini durduramıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Taliban'ın IŞİD'in Afganistan kolu IŞİD-H'nin büyümesini durduramadığı uyarısında bulundu.
Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Daha önce birkaç yer ve başkentte bulunan IŞİD-H (Horasan) şimdi neredeyse tüm vilayetlerde ve giderek daha da aktif hale geliyor" dedi.
Taliban'ın IŞİD-H ile bağlantılı olduğunu düşündüğü şüphelileri hukuk dışı gözaltına aldığı ya da öldürdüğüne dikkati çeken Lyons, "Taliban, IŞİD-H'nin Afganistan'da büyümesini durduramıyor" ifadesini kullandı.
Lyons, IŞİD-H'nin Afganistan'daki saldırılarını da artırdığını belirterek, geçen yıl 60 civarı saldırı düzenleyen örgütün bu yıl 334 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
'Afgan ekonomisi çökerse uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı artar'
Afganistan'da insani durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çeken Lyons, uluslararası topluma insani yardımları artırması çağrısı yaptı.
Lyons, Afganistan'da ekonominin çökmesi durumunda ise uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının artıracağı ve bu durumun terörü tetikleyeceği uyarısında da bulundu.