https://tr.sputniknews.com/20211118/bojinin-artik-istanbulkarti-var-1050925062.html

Boji'nin artık İstanbulkart’ı var

Boji'nin artık İstanbulkart’ı var

İstanbul’daki toplu taşıma araçlarıyla dolaşmasıyla ünlenen köpek Boji adına İstanbulkart çıkarıldı. Boji’nin takip sistemiyle bir gün içerisinde 29 durak... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

ibb

istanbulkart

boji

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Toplu taşıma kartı olan İstanbulkart’ın Twitter hesabından köpek Boji adına ulaşım kartı çıkarıldığı açıklandı. Konuyla ilgili paylaşımda, “İstanbul’u toplu taşıma araçlarıyla turlayan köpek dostumuz Boji’nin artık bir İstanbulkart’ı var. İstanbul Boji’yi çok seviyor” denildi.İstanbul’da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpek Boji’nin takip sistemiyle bir gün içerisinde 29 durak gezdiği ve toplu taşıma araçlarıyla günde en az 30 kilometre dolaştığı belirlenmişti.

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ibb, istanbulkart, boji