Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/can-goktug-boz-tarafindan-oldurulen-basak-cengizin-on-otopsi-raporu-cikti-1050928804.html
Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı
Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı
İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı. Cengiz'in vücudunda farklı büyüklüklerde 10... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:54+0300
2021-11-18T14:54+0300
türkiye
kadın cinayeti
otopsi
cinayet
başak cengiz
can göktuğ boz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:73:701:467_1920x0_80_0_0_4295cb3639137b53e57d8d882712981a.jpg
Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Cengiz’in ön otopsi raporu dosyaya ulaştı. Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.Sabah'ın haberine göre, bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:7:701:532_1920x0_80_0_0_9edac6e662710df22f051a74c1dec7a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, otopsi, cinayet, başak cengiz, can göktuğ boz

Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı

14:54 18.11.2021
© DHACan Göktuğ Boz
Can Göktuğ Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı. Cengiz'in vücudunda farklı büyüklüklerde 10 adet kesi olduğu tespit edildi. Raporda genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.
Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Cengiz’in ön otopsi raporu dosyaya ulaştı.
Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.
Sabah'ın haberine göre, bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.
Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:49James Bond'un yaratıcısı Fleming'in 'şifreli' kol düğmeleri binlerce sterline satıldı
15:47AB, seyahat listesini güncelledi
15:43Avustralya'da raket sallamak için aşı şartına direnen Djokovic: Seçme özgürlüğü her şeyden önemli
15:43Danıştay’dan 'elektronik tebligat' kararı: Mesaj gönderilmemesi, tebligatın geçerliliğini etkilemez
15:38Akşener'den faiz kararı tepkisi: Mutlu musun Sayın Erdoğan?
15:35'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu
15:34Karısını öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi
15:32Merkez Bankası net rezervleri 3.2 milyar dolar azaldı
15:23Kanal İstanbul’la bağlantılı demiryolu projesi başladı
15:21TÜSİAD Başkanı’ndan Merkez Bankası'na faiz eleştirisi: 'Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı'
15:09Vietnam polisi, Nusret'in 'tuz serpme' taklidini yapan esnafı emniyete çağırdı
15:09Milli Savunma Bakanı Akar: 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz
15:07Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
14:56CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı
14:54Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı
14:48AFAD: Depremler sonrası Hasan Dağı volkanı harekete geçti
14:47Kremlin: Avrupa her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakmalı
14:47Saç ekimi sırasında ölen kişinin avukatı: Bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıktı
14:45Rusya'dan yeni hipersonik füze denemesi: Denizdeki hedef başarıyla imha edildi
14:37İzmir'de 5 bin yıllık heykelcik bulundu: 'Kültürel ve ticari ilişkinin kanıtı'