https://tr.sputniknews.com/20211118/can-goktug-boz-tarafindan-oldurulen-basak-cengizin-on-otopsi-raporu-cikti-1050928804.html

Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı

Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı

İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı. Cengiz'in vücudunda farklı büyüklüklerde 10... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T14:54+0300

2021-11-18T14:54+0300

2021-11-18T14:54+0300

türkiye

kadın cinayeti

otopsi

cinayet

başak cengiz

can göktuğ boz

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Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Cengiz’in ön otopsi raporu dosyaya ulaştı. Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.Sabah'ın haberine göre, bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

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kadın cinayeti, otopsi, cinayet, başak cengiz, can göktuğ boz