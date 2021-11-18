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https://tr.sputniknews.com/20211118/cem-yilmaz-yeni-nftleri-satisa-sundu-1050919688.html
Cem Yılmaz yeni NFT'leri satışa sundu
Cem Yılmaz yeni NFT'leri satışa sundu
Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni NFT'lerini satışa sundu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T11:42+0300
2021-11-18T11:42+0300
2021-11-18T11:41+0300
türkiye
cem yılmaz
satış
nft
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Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir çeyrek... linko bioda" diyerek, yeni NFT'lerini satışa sundu. Cem Yılmaz, her bir NFT için 0,25 Ethereum, yaklaşık 10 bin Türk lirası, fiyat belirledi.
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cem yılmaz, satış, nft
Cem Yılmaz yeni NFT'leri satışa sundu
Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni NFT'lerini satışa sundu.
Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda
"Bir çeyrek... linko bioda" diyerek, yeni NFT'lerini satışa sundu.
Cem Yılmaz, her bir NFT için 0,25 Ethereum, yaklaşık 10 bin Türk lirası, fiyat belirledi.