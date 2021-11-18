https://tr.sputniknews.com/20211118/cem-yilmaz-yeni-nftleri-satisa-sundu-1050919688.html

Cem Yılmaz yeni NFT'leri satışa sundu

Cem Yılmaz yeni NFT'leri satışa sundu

Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni NFT'lerini satışa sundu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T11:42+0300

2021-11-18T11:42+0300

2021-11-18T11:41+0300

türkiye

cem yılmaz

satış

nft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050720406_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6a7ee82c13d7eb3d69342fa7b1624277.jpg

Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir çeyrek... linko bioda" diyerek, yeni NFT'lerini satışa sundu. Cem Yılmaz, her bir NFT için 0,25 Ethereum, yaklaşık 10 bin Türk lirası, fiyat belirledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cem yılmaz, satış, nft