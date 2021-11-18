https://tr.sputniknews.com/20211118/chp-sozcusu-oztrak-turk-lirasi-tarihimizin-hicbir-doneminde-bu-kadar-sahipsiz-ve-savunmasiz-olmadi-1050928983.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı

CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi 1 puan düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Türk Lirası, tarihimizin... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T14:56+0300

2021-11-18T14:56+0300

2021-11-18T14:58+0300

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Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" dedi.Bir paylaşım daha yapan Öztrak, kararın açıklanmasındaki gecikmeyi hatırlatarak şunu söyledi:"Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması ise o apayrı bir skandal. Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı."

https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html

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