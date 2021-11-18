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https://tr.sputniknews.com/20211118/chp-sozcusu-oztrak-turk-lirasi-tarihimizin-hicbir-doneminde-bu-kadar-sahipsiz-ve-savunmasiz-olmadi-1050928983.html
CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı
CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi 1 puan düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Türk Lirası, tarihimizin... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:56+0300
2021-11-18T14:58+0300
ekonomi
chp
dolar
faik öztrak
merkez bankası
akp
karar
döviz
faiz
dolar/tl
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Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" dedi.Bir paylaşım daha yapan Öztrak, kararın açıklanmasındaki gecikmeyi hatırlatarak şunu söyledi:"Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması ise o apayrı bir skandal. Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı."
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html
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chp, dolar, faik öztrak, merkez bankası, akp, karar, döviz, faiz, dolar/tl

CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı

14:56 18.11.2021 (güncellendi: 14:58 18.11.2021)
© AAFaik Öztrak
Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi 1 puan düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı" dedi.
Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" dedi.
Bir paylaşım daha yapan Öztrak, kararın açıklanmasındaki gecikmeyi hatırlatarak şunu söyledi:
"Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması ise o apayrı bir skandal. Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
14:06
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