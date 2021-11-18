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CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı
14:56 18.11.2021 (güncellendi: 14:58 18.11.2021)
© AAFaik Öztrak
© AA
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi 1 puan düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı" dedi.
Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" dedi.
(1/2)— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 18, 2021
Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10,80'lerden, 10,40'lara ve faiz kararının ardından 10,90'lara.
Birileri iki saat içinde "deveyi hamuduyla götürdü". pic.twitter.com/fRo3wMAhu6
Bir paylaşım daha yapan Öztrak, kararın açıklanmasındaki gecikmeyi hatırlatarak şunu söyledi:
"Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması ise o apayrı bir skandal. Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı."
(2/2)— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 18, 2021
"Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması" ise o apayrı bir skandal.
Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı.