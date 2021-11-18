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CHP'li Özel: Tabloyu 'aşılılar', 'aşısızlar' olarak açıklayın
CHP'li Özel: Tabloyu 'aşılılar', 'aşısızlar' olarak açıklayın
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Aşısızlar ölüyor; bunda siz de biz de mutabıkız. Sizin artık bu her gün açıklanan turkuaz tabloyu 'aşılılar' ve 'aşısızlar'... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T20:04+0300
2021-11-18T20:04+0300
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türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.Özel, dün 229 vatandaşın daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Dün itibarıyla Türkiye'de toplam 8 milyon 480 bininci vaka tespit edildi. 74 bin 202 kaybımız var. Günlük vakada dünya 6.sı, günlük ölümde de dünya 10'uncusu durumundayız. Basit bir çıkarımla dünya Kovid'den yavaş yavaş kurtulurken, Türkiye sokağa çıkma yasaklarını koyduğu günlerdeki rakamlara yakın bir yerde seyrediyor" dedi.Türkiye'de salgından dolayı yaşanan ölümlere dikkat çeken Özel, "Sağlık Bakanı'nı bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha uyarıyoruz; aşısızlar ölüyor; bunda siz de biz de mutabıkız. Sizin artık bu her gün açıklanan turkuaz tabloyu 'aşılılar' ve 'aşısızlar' diye iki ayrı tablo şeklinde açıklamanız gerekiyor. Aşıya karşı bundan daha ikna edici bir tablo olamaz" diye konuştu.‘Boğaziçi'nde zulüm devam ediyor'Özel, Boğaziçi Üniversitesi’nde zulmün devam ettiğini savunarak, "Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök, Metris Kapalı Cezaevinde 1 ayı aşkın süredir tecrit altındalar, hücrede tek başınalar. Aralarında 2 tutuklu öğrencinin de bulunduğu öğrencilerin, üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğine ilişkin suç duyuruları hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Kayyum rektörü eleştirdi diye, kayyumluk binasına sırtını döndü diye, slogan attı diye ve bu öğrencileri terörize eden, bu öğrencileri şeytanlaştıran bir dil var. Şimdi bütün öğrencilere söylüyorlar, Türkiye'nin gözbebeği pırlanta gibi öğrencileri; ama içlerinden gözaltına alınanlara da 'terörist' diyorlar" ifadelerini kullandı.
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chp, özgür özel, aşı, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

CHP'li Özel: Tabloyu 'aşılılar', 'aşısızlar' olarak açıklayın

20:04 18.11.2021
© AA / Ali Balıkçı Özgür Özel
 Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA / Ali Balıkçı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Aşısızlar ölüyor; bunda siz de biz de mutabıkız. Sizin artık bu her gün açıklanan turkuaz tabloyu 'aşılılar' ve 'aşısızlar' diye iki ayrı tablo şeklinde açıklamanız gerekiyor. Aşıya karşı bundan daha ikna edici bir tablo olamaz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Özel, dün 229 vatandaşın daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Dün itibarıyla Türkiye'de toplam 8 milyon 480 bininci vaka tespit edildi. 74 bin 202 kaybımız var. Günlük vakada dünya 6.sı, günlük ölümde de dünya 10'uncusu durumundayız. Basit bir çıkarımla dünya Kovid'den yavaş yavaş kurtulurken, Türkiye sokağa çıkma yasaklarını koyduğu günlerdeki rakamlara yakın bir yerde seyrediyor" dedi.
Türkiye'de salgından dolayı yaşanan ölümlere dikkat çeken Özel, "Sağlık Bakanı'nı bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha uyarıyoruz; aşısızlar ölüyor; bunda siz de biz de mutabıkız. Sizin artık bu her gün açıklanan turkuaz tabloyu 'aşılılar' ve 'aşısızlar' diye iki ayrı tablo şeklinde açıklamanız gerekiyor. Aşıya karşı bundan daha ikna edici bir tablo olamaz" diye konuştu.
‘Boğaziçi'nde zulüm devam ediyor'
Özel, Boğaziçi Üniversitesi’nde zulmün devam ettiğini savunarak, "Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök, Metris Kapalı Cezaevinde 1 ayı aşkın süredir tecrit altındalar, hücrede tek başınalar. Aralarında 2 tutuklu öğrencinin de bulunduğu öğrencilerin, üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğine ilişkin suç duyuruları hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Kayyum rektörü eleştirdi diye, kayyumluk binasına sırtını döndü diye, slogan attı diye ve bu öğrencileri terörize eden, bu öğrencileri şeytanlaştıran bir dil var. Şimdi bütün öğrencilere söylüyorlar, Türkiye'nin gözbebeği pırlanta gibi öğrencileri; ama içlerinden gözaltına alınanlara da 'terörist' diyorlar" ifadelerini kullandı.
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