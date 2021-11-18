https://tr.sputniknews.com/20211118/chpli-ozel-tabloyu-asililar-asisizlar-olarak-aciklayin-1050940191.html

CHP'li Özel: Tabloyu 'aşılılar', 'aşısızlar' olarak açıklayın

CHP'li Özel: Tabloyu 'aşılılar', 'aşısızlar' olarak açıklayın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Aşısızlar ölüyor; bunda siz de biz de mutabıkız. Sizin artık bu her gün açıklanan turkuaz tabloyu 'aşılılar' ve 'aşısızlar'... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T20:04+0300

2021-11-18T20:04+0300

2021-11-18T20:04+0300

türkiye

chp

özgür özel

aşı

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1043338390_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_7417ffeab9420e173679d21164b74dbd.jpg

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.Özel, dün 229 vatandaşın daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Dün itibarıyla Türkiye'de toplam 8 milyon 480 bininci vaka tespit edildi. 74 bin 202 kaybımız var. Günlük vakada dünya 6.sı, günlük ölümde de dünya 10'uncusu durumundayız. Basit bir çıkarımla dünya Kovid'den yavaş yavaş kurtulurken, Türkiye sokağa çıkma yasaklarını koyduğu günlerdeki rakamlara yakın bir yerde seyrediyor" dedi.Türkiye'de salgından dolayı yaşanan ölümlere dikkat çeken Özel, "Sağlık Bakanı'nı bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha uyarıyoruz; aşısızlar ölüyor; bunda siz de biz de mutabıkız. Sizin artık bu her gün açıklanan turkuaz tabloyu 'aşılılar' ve 'aşısızlar' diye iki ayrı tablo şeklinde açıklamanız gerekiyor. Aşıya karşı bundan daha ikna edici bir tablo olamaz" diye konuştu.‘Boğaziçi'nde zulüm devam ediyor'Özel, Boğaziçi Üniversitesi’nde zulmün devam ettiğini savunarak, "Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök, Metris Kapalı Cezaevinde 1 ayı aşkın süredir tecrit altındalar, hücrede tek başınalar. Aralarında 2 tutuklu öğrencinin de bulunduğu öğrencilerin, üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğine ilişkin suç duyuruları hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Kayyum rektörü eleştirdi diye, kayyumluk binasına sırtını döndü diye, slogan attı diye ve bu öğrencileri terörize eden, bu öğrencileri şeytanlaştıran bir dil var. Şimdi bütün öğrencilere söylüyorlar, Türkiye'nin gözbebeği pırlanta gibi öğrencileri; ama içlerinden gözaltına alınanlara da 'terörist' diyorlar" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, özgür özel, aşı, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı