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Çuvala doldurulan sokak kedileri, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı
Çuvala doldurulan sokak kedileri, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı
Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen kişinin çuval içine koyarak götürdüğü kediler, durumu fark eden Tuba Kalkan'ın müdahalesiyle kurtarıldı. Kedilere zarar... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:09+0300
2021-11-18T13:09+0300
yaşam
gaziantep
kedi
çuval
hayvansever
sokak hayvanları
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Gaziantep Akyol Mahallesi'nde oturan Tuba Kalkan, beslediği sokak kedilerinin sayılarının azalmaya başladığını fark etti. Bunun üzerine mahallede dolaşan Kalkan, önceki gece kimliği belirsiz kişinin elinde taşıdığı çuvaldan kedi sesleri geldiğini duydu.Cep telefonu kamerasını açarak, görüntü çeken Kalkan, daha sonra mahallelinin de yardımıyla çuvaldaki kedileri kurtardı. Çuvaldaki kedileri ne için topladığı bilinmeyen kişi, kayıplara karışırken, polisi arayan Tuba Kalkan, çektiği görüntülerdeki kişiden şikayetçi oldu.Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Tuba Kalkan, "Gece besleme yapıyorum ve bu bölgedeki kedilerin sayısının azaldığını fark ettim. Gece yine besleme yaparken, bir kişi elinde çuvalla kedileri toplamış götürüyordu. Zaten günlük besleme yaptığımız sırada baktığımızda sürekli kedilerin eksildiğini fark ediyorduk. Çuvalın içinden gelen kedi seslerini duyunca müdahale ettim. Çevredeki mahallelinin yardımıyla kedileri kurtardık. Kedileri ne için topladığını bilmediğimiz bu kişiyle ilgili polise şikayette bulunduk. Hayvanlara zarar verenlerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Tuba Kalkan'ın şikayetçi olduğu kişinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/istanbulda-bir-kadin-sokak-kedilerinin-ictigi-suya-camasir-suyu-dokerken-yakalandi-1050807230.html
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gaziantep, kedi, çuval, hayvansever, sokak hayvanları

Çuvala doldurulan sokak kedileri, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı

13:09 18.11.2021
© DHAGaziantep'te çuvalla götürülen kedileri kurtardı
Gaziantep'te çuvalla götürülen kedileri kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© DHA
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Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen kişinin çuval içine koyarak götürdüğü kediler, durumu fark eden Tuba Kalkan'ın müdahalesiyle kurtarıldı. Kedilere zarar veren kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay anı da cep telefonu kamerası yansıdı.
Gaziantep Akyol Mahallesi'nde oturan Tuba Kalkan, beslediği sokak kedilerinin sayılarının azalmaya başladığını fark etti. Bunun üzerine mahallede dolaşan Kalkan, önceki gece kimliği belirsiz kişinin elinde taşıdığı çuvaldan kedi sesleri geldiğini duydu.
Cep telefonu kamerasını açarak, görüntü çeken Kalkan, daha sonra mahallelinin de yardımıyla çuvaldaki kedileri kurtardı. Çuvaldaki kedileri ne için topladığı bilinmeyen kişi, kayıplara karışırken, polisi arayan Tuba Kalkan, çektiği görüntülerdeki kişiden şikayetçi oldu.
Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Tuba Kalkan, "Gece besleme yapıyorum ve bu bölgedeki kedilerin sayısının azaldığını fark ettim. Gece yine besleme yaparken, bir kişi elinde çuvalla kedileri toplamış götürüyordu. Zaten günlük besleme yaptığımız sırada baktığımızda sürekli kedilerin eksildiğini fark ediyorduk. Çuvalın içinden gelen kedi seslerini duyunca müdahale ettim. Çevredeki mahallelinin yardımıyla kedileri kurtardık. Kedileri ne için topladığını bilmediğimiz bu kişiyle ilgili polise şikayette bulunduk. Hayvanlara zarar verenlerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Tuba Kalkan'ın şikayetçi olduğu kişinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.
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