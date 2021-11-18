https://tr.sputniknews.com/20211118/danistay-istanbul-sozlesmesi-itirazini-reddetti-1050922181.html
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti
Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. Sözleşmeden çekilme kararı hukuka... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T12:36+0300
2021-11-18T12:36+0300
2021-11-18T12:36+0300
türkiye
danıştay
istanbul sözleşmesi
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Türkiye, 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası 1 Temmuz'da kadına şiddetle mücadelede önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararı ile çıktı. Aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından yaklaşık 220 dava açıldı. Bu davalarda, "çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti ancak bu karara davacılar itiraz etti. Dosya Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.Habertürk'ten Feyzi Çakır'ın haberine göre kurul, tüm itirazları oyçokluğuyla reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.'Sözleşme cumhurbaşkanına fesih yetkisi veriyor'Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi. “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211113/danistayin-iki-uyesi-istanbul-sozlesmesinin-feshedilmesini-hukuka-aykiri-buldu-1050766321.html
https://tr.sputniknews.com/20210326/erdogandan-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi-gireriz-ve-girdigimiz-gibi-de-cikariz-1044123751.html
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danıştay, istanbul sözleşmesi
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti
Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygun bulundu.
Türkiye, 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası 1 Temmuz'da kadına şiddetle mücadelede önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararı ile çıktı. Aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından yaklaşık 220 dava açıldı. Bu davalarda, "çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.
Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti ancak bu karara davacılar itiraz etti. Dosya Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.
Habertürk'ten Feyzi Çakır'ın haberine göre kurul, tüm itirazları oyçokluğuyla reddetti.
Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.
'Sözleşme cumhurbaşkanına fesih yetkisi veriyor'
Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi. “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.